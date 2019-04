Als Ajax woensdagavond wint bij FC Emmen en PSV verspeelt een dag later punten tegen PEC Zwolle, dan is de club voor het eerst sinds mei 2016 koploper na een volledige speelronde. In de 63-jarige Eredivisie-historie moesten de Amsterdammers nooit langer wachten op de koppositie.

De laatste keer dat Ajax bovenaan stond na een volledige speelronde was op 8 mei 2016, toen het in de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap misging (1-1) en PSV op de slotdag van het seizoen de landstitel greep.

De pijnlijke middag van Ajax in Doetinchem is inmiddels 96 speelronden (1.061 dagen) geleden en daarmee heeft de recordkampioen een negatief clubrecord te pakken.

Het vorige record was 93 speelronden zonder koppositie. Ajax verspeelde toen de eerste plaats in speelronde elf van het seizoen 1990/1991 en kreeg die in augustus 1993 pas weer in handen. Onder leiding van Louis van Gaal werd dat jaar in de tweede speelronde met 1-4 van FC Utrecht gewonnen.

Verslagenheid bij Ajax na de mislukte kampioenswedstrijd in 2016. (Foto: VI Images)

Huntelaar aast op honderdste goal

Begin dit seizoen won Ajax thuis met 5-0 van het gepromoveerde FC Emmen in de eerste officiële wedstrijd tussen de Amsterdammers en de Drenten. Eerder stond al wel twee keer een oefenwedstrijd op het programma. In 2011 was Ajax door een goal van André Ooijer met 0-1 te sterk en in 2002 werd Emmen met 0-6 verslagen.

Op basis van het verleden doet trainer Erik ten Hag er woensdag verstandig aan Klaas-Jan Huntelaar speeltijd te geven, want de spits was in zijn laatste twee wedstrijden op schot tegen Emmen.

In de thuiswedstrijd in augustus scoorde Huntelaar twee keer en in mei 2004 maakte hij er ook twee tegen Emmen. Hij speelde destijds in de Eerste Divisie voor AGOVV.

Als Huntelaar woensdagavond weer scoort, dan is dat zijn honderdste Eredivisie-goal voor Ajax. De laatste speler die die mijlpaal bereikte, was Dennis Bergkamp in mei 1993.

FC Emmen-Ajax begint woensdag om 20.45 uur op De Oude Meerdijk en staat onder leiding van arbiter Siemen Mulder. Een dag later wordt om 18.30 uur afgetrapt bij PSV-PEC, Pol van Boekel is de scheidsrechter in het Philips Stadion.

