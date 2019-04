Met de Ronde van Vlaanderen staat zondag de tweede van de vijf 'monumenten' op het programma in het wielerseizoen. Dit is alles wat je moet weten over de 103e editie van 'Vlaanderens Mooiste', die vorig jaar gewonnen werd door Niki Terpstra.

Hoe ziet het parcours eruit?

“Het parcours is behoorlijk verschillend van toen ik hem reed, maar dat doet niets af aan de zwaarte van de wedstrijd", zegt Johan Lammerts, die de Ronde van Vlaanderen in 1984 won.

Toen de inmiddels 58-jarige Lammerts zegevierde, ging de ronde bijvoorbeeld nog van start in het plaatsje Sint-Niklaas. Sinds 2017 begint het peloton op de Grote Markt in Antwerpen. De finish ligt 270 kilometer verderop in Oudenaarde, waar voor de achtste keer op rij de meet ligt van 'De Ronde'.

Dit jaar zijn in het parcours zeventien beklimmingen opgenomen, twee minder dan vorig jaar. Voorafgaand aan de eerste heuvel leggen de renners vijf kasseistroken van in totaal acht kilometer af.

Ook de beroemde Muur van Geraardsbergen staat weer op het programma, maar volgens Lammerts ligt deze te ver van de finish om beslissend te zijn. "Maar het is wel een extra hindernis die de wedstrijd interessant maakt.”

Johan Lammerts (rechts) in de Tour van 1985. (Foto: ANP)

Kan Van der Poel meteen winnen?

Hoewel Terpstra vorig jaar won, zullen de Nederlandse ogen zondag misschien nog wel meer gericht zijn op Mathieu van der Poel. De 24-jarige Brabander excelleert al jaren als veldrijder en rijdt nu zijn eerste 'monument'. Dat hij er klaar voor is, bewees hij woensdag met zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen, zo zag ook Lammerts.

"Het was een indrukwekkende overwinning, maar besef wel dat de Ronde van Vlaanderen tachtig kilometer langer is."

Van der Poels vader Adrie kwam in 1986 als eerste over de streep tijdens de Ronde van Vlaanderen en staat zijn zoon nu bij. "Mathieu heeft aan Adrie een ervaren coach. Het zal zondag duidelijk worden hoe goed Van der Poel echt is, maar als hij in de top tien eindigt, is dat ook al heel knap.”

Het podium van Dwars door Vlaanderen, met Van der Poel op de hoogste trede. (Foto: ANP)

Wat mogen we van Terpstra verwachten?

Mede door zijn zege in 2018, wordt uiteraard ook van Terpstra veel verwacht. "In tegenstelling tot Van der Poel heeft Terpstra ervaring", zegt Lammerts. "Hij weet hoe je de Ronde van Vlaanderen moet rijden.”

Verschil met vorig jaar is dat de 34-jarige Terpstra niet meer rijdt voor het ijzersterke Deceuninck–Quick-Step, maar voor het Franse Direct Energie.

Nederlandse winnaars van de Ronde van Vlaanderen Niki Terpstra (2018)

Adrie van der Poel (1986)

Johan Lammerts (1984)

Jan Raas (1983)

Henny Kuiper (1981)

Jan Raas (1979)

Cees Bal (1974)

Evert Dolman (1971)

Jo de Roo (1965)

Wim van Est (1953)

Houdt de dominantie van Quick-Step aan?

Deceuninck-Quick-Step, zoals de ploeg sinds dit jaar heet, verschijnt in Antwerpen met de op papier sterkste selectie. ‘The Wolfpack’ won in 2019 al twintig koersen en ook zondag heeft Patrick Lefevere verschillende troeven achter de hand, onder wie Philippe Gilbert. De ervaren Belg won de Ronde van Vlaanderen in 2017.

Dit jaar zegevierde Bob Jungels namens Quick-Step in Kuurne-Brussel-Kuurne en won Zdenek Stybar Omloop Het Nieuwsblad én de E3 Binckbank Classic.

Lammerts erkent dan ook dat de Belgische sterrenformatie een luxepositie heeft. "En dat hebben ze jaren. Als renner heb je je ploeg echt nodig in een koers als deze. Met drie pionnen kun je nu eenmaal meer dan met één."

Peter Sagan rolt solo over de streep in Oudenaarde na een indrukwekkende solo in 'De Ronde' van 2016. (Foto: Pro Shots)

Laat Sagan eindelijk weer zijn klasse zien?

Peter Sagan mag niet ontbreken in het lijstje met favorieten, maar de Slowaak beleeft een slecht voorjaar. De drievoudig wereldkampioen won in 2019 alleen een etappe in de Tour Down Under.

"Maar Sagan moet je nooit afschrijven. Hij is een renner die altijd voor de overwinning gaat."

Vorig jaar kwam 'Peter de Grote' in de Ronde van Vlaanderen ten val door de jas van een toeschouwer, waardoor hij de achtervolging op Terpstra moest staken. Ook Greg Van Avermaet kwam daarbij ten val.

De Belg wil dit jaar revanche, terwijl zijn landgenoot Wout van Aert de belangrijkste troef is van Jumbo-Visma. Lammerts: "Voor hen geldt eigenlijk hetzelfde als voor Sagan: je moet ze nooit afschrijven. Er zijn zondag zeker tien of twaalf renners die kunnen winnen."

Hoe laat zijn de start en de finish?

Jaarlijks staan meer dan 600.000 toeschouwers langs het parcours in Vlaanderen. "Het is vergelijkbaar met wat hier de Elfstedentocht is, maar dan jaarlijks", vindt Lammerts. “Wielrennen krijgt in België veel meer aandacht. Dat is ongekend en het feest zal dit jaar niet minder groot zijn."

Het startschot van de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen klinkt zondag om 10.30 uur. De finish wordt op z'n vroegst rond 16.45 uur verwacht.

Top tien Ronde van Vlaanderen 2018 1. Niki Terpstra (NED)

2. Mads Pedersen (DEN)

3. Philippe Gilbert (BEL)

4. Michael Valgren (DEN)

5. Greg van Avermaet (BEL)

6. Peter Sagan (SLW)

7. Jasper Stuyven (BEL)

8. Tiesj Benoot (BEL)

9. Wout van Aert (BEL)

10. Zdenek Stybar (TSJ)

