De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in het Canadese Lethbridge opnieuw voor een verrassing gezorgd. Na de fraaie zege zaterdag op olympisch kampioen Verenigde Staten werd zondagavond afgerekend met Europees kampioen Schotland.

Oranje dankte de 5-4-overwinning op Schotland aan drie punten in het laatste end. Eerder op de dag was Zweden nog te sterk voor de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt, die met twee overwinningen in drie wedstrijden op de vijfde plaats staat.

Gastland Canada gaat aan kop met vier zeges in vier wedstrijden. Oranje moet bij de eerste zes van in totaal twaalf landen eindigen om door te gaan naar de knock-outfase.

Maandag speelt Nederland de vierde en vijfde wedstrijd van het toernooi. Japan, dat al zijn drie wedstrijden won, is de eerste tegenstander en daarna wacht Zwitserland en ook dat land is nog zonder puntverlies.

'Hier konden we alleen maar van dromen'

Tegen Schotland keek Oranje halverwege nog tegen een 3-1-achterstand aan en aan het begin van het tiende en laatste end was het 4-2. Nederland maakte alles toch nog goed, doordat Wouter Gösgens de laatste Schotse steen wegstootte en drie Nederlandse stenen in het huis voor een 5-4-eindstand zorgden.

De winst zorgde voor grote vreugde bij Oranje. Leibbrandt is blij dat de stunt op de openingsdag tegen de VS een vervolg heeft gekregen. "Van twee overwinningen in dit eerste weekend hadden we alleen maar kunnen dromen", aldus Leibbrandt.