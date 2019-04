Kiki Bertens is maandag op de wereldranglijst gestegen van de achtste naar de zesde plaats. De Nederlandse, die vorige week op het WTA-toernooi van Miami tot de achtste finales kwam, bereikt daarmee haar beste ranking ooit.

De beste ranking van Bertens was de zevende plek, die ze dit jaar enkele weken bezette. De hoogste positie ooit van een Nederlandse vrouw blijft de vijfde positie van Betty Stöve in 1977.

De 27-jarige Bertens passeerde de Oekraïense Elina Svitolina en de Amerikaanse Sloane Stephens, die in Miami al snel werden uitgeschakeld. De Tsjechische Karolina Pliskova ging de Wateringse voorbij en staat nu vierde.

Pliskova verloor zondag in de finale van Miami van de Australische Ashleigh Barty, die nu negende staat. De Japanse Noami Osaka voert de ranglijst nog altijd aan, terwijl de Roemeense Simona Halep (nu tweede) en de Tsjechische Petra Kvitova (derde) van positie wisselden.

Wereldranglijst WTA 1. Naomi Osaka (Japan) - 6.021 punten

2. Simona Halep (Roemenië) - 5.782 punten

3. Petra Kvitova (Tsjechië) - 5.645 punten

4. Karolina Pliskova (Tsjechië) - 5.580 punten

5. Angelique Kerber (Duitsland) - 5.165 punten

6. Kiki Bertens (Nederland) - 5.050 punten

7. Elina Svitolina (Oekraïne) - 5.020 punten

8. Sloane Stephens (VS) - 4.287 punten

9. Ashleigh Barty (Australië) - 4.275 punten

10. Aryna Sabalenka (Wit-Rusland) - 3.595 punten

Barty versloeg Plikova in de finale in Miami. (Foto: Pro Shots)

Bertens heeft veel punten te verdedigen

Overigens is de kans klein dat Bertens de komende weken haar ranking weer gaat verbeteren. Deze week speelt ze in Charleston haar eerste graveltoernooi van het jaar en vorig jaar pakte ze de titel in de Amerikaanse stad.

Begin mei heeft ze ook in Madrid, waar ze in 2018 tot de finale kwam, veel punten te verdedigen.

In Charleston is Bertens als tweede geplaatst, achter Stephens. Ze heeft in de eerste ronde een bye en treft dan de winnares van de partij tussen de Oekraïnse Nadiia Kichenok en de Italiaanse Martina Trevisan.

Federer pakte in Miami de titel bij de mannen. (Foto: Pro Shots)

Haase stijgt drie plaatsen op ATP-ranking

Bij de mannen steeg Robin Haase maandag drie plaatsen. De 31-jarige Hagenaar, die de derde ronde haalde in Miami, ging van de 65e naar de 62e positie van de ATP-ranglijst.

De top drie bleef met Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2) en Alexander Zverev (3) ongewijzigd, terwijl Roger Federer ten koste van Dominic Thiem steeg van de vijfde naar de vierde plek.

De 36-jarige Federer versloeg zondagavond in Miami John Isner in de eindstrijd en pakte zo zijn 101e ATP-titel uit zijn loopbaan.