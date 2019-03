Ajax mag volgende maand gewoon supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. De Amsterdamse club heeft van de UEFA wel een boete van 23.000 euro gehad.

De kans was aanwezig dat Ajax-supporters het kwartfinaleduel op 16 april in het Allianz Stadium niet mochten bezoeken. Na ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd van begin deze maand tegen Real Madrid (1-4-zege) had de UEFA een onderzoek ingesteld.

Fans van Amsterdamse club trokken in Estadio Santiago Bernabéu de netten die voor het uitvak waren gespannen weg.

Eerder dit seizoen kreeg Ajax al boetes vanwege misdragingen van de aanhang tijdens de uitduels met Benfica en AEK Athene. Er werd daarom nu gevreesd voor een zwaardere straf.

De zwaarst mogelijke sanctie voor Ajax was een uitwedstrijd zonder supporters, maar het blijft dus bij een boete, waardoor de aanhang van de Amsterdammers gewoon naar Turijn kan afreizen.

Ruim 3.800 fans in uitvak Bernabéu

Het uitvak bij Juventus zal plaats bieden aan 2.100 Ajax-supporters. Bij de uitwedstrijd tegen Real zaten ruim 3.800 fans in het uitvak, maar in de andere vakken in Bernabéu waren ook nog duizenden Nederlandse supporters aanwezig.

Juventus tegen Ajax begint dinsdag 16 april om 21.00 uur. Ook bij de heenwedstrijd op 10 april in de Johan Cruijff ArenA is de aftrap op dat tijdstip.

De Amsterdamse club kan tegen de Italiaanse topclub voor het eerst sinds 1997 de halve finales van de Champions League halen.