Parijs is volgend jaar voor het eerst het decor van een NBA-wedstrijd. Op 24 januari nemen de Charlotte Hornets en de Milwaukee Bucks het tegen elkaar op in de AccorHotels Arena.

Een NBA-duel in Europa is geen primeur. Sinds 2011 werden negen wedstrijden van de Amerikaanse basketbalcompetitie in Europa afgewerkt, maar dat gebeurde louter in Londen. Nu is Parijs aan de beurt, zo heeft de NBA donderdag bekendgemaakt.

Vier jaar geleden wonnen de Bucks in de O2 Arena in de Britse hoofdstad met 95-79 van de New York Knicks.

Voor Milwaukee wordt het duel met de Hornets de eerste wedstrijd ooit in Parijs. Het team uit Charlotte speelde wel al eerder in de Franse hoofdstad, maar dat betrof een wedstrijd tegen de Golden State Warriors in de voorbereiding.

'De Franse fans hebben passie voor de NBA'

De AccorHotels Arena is een multifunctioneel sportstadion, dat bij basketbalwedstrijden plaats biedt aan veertienduizend toeschouwers. De verwachting is dat het makkelijk uitverkocht raakt.

Bij de Hornets staan met Tony Parker en Nicolas Batum twee Franse spelers onder contract. Basketballegende Michael Jordan is voorzitter van de club.

"We zijn er trots op dat we de eerste reguliere wedstrijd uit de NBA in Parijs mogen spelen", zegt Jordan in een eerste reactie. "Ik heb tijdens mijn carrière in voorbereidingen weleens in Frankrijk gespeeld. De Franse fans hebben een passie voor de NBA."