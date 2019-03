Parijs is volgend jaar voor het eerste het decor voor een NBA-wedstrijd. Op 24 januari nemen Charlotte Hornets en Milwaukee Bucks het tegenover elkaar op in de AccorHotels Arena.

Een NBA-duel in Europa is geen primeur. Sinds 2011 werden negen wedstrijden van de Amerikaanse basketbalcompetitie in Europa afgewerkt, maar dat gebeurde louter in Londen. Nu is Parijs aan de beurt, zo heeft de NBA donderdag bekendgemaakt.

Vier jaar geleden wonnen de 'Bucks' in de O2 Arena in Britse hoofdstad met 95-79 van de New York Knicks.

Voor Milwaukee wordt het duel met de 'Hornets' de eerste wedstrijd ooit in Parijs. Het team uit Charlotte speelde wel al eerder in de Franse hoofdstad, maar dat betrof een wedstrijd in de voorbereiding tegen Golden State Warriors.