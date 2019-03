Robin van Galen stopt per direct als bondscoach van de Nederlandse waterpolomannen. De Zuid-Hollander denkt dat het beter is om plaats te maken en wordt opgevolgd zijn assistent Harry van der Meer.

Van Galen heeft al een nieuwe functie binnen KNZB, waar hij aan de slag gaat als commercieel directeur. Toen hij voor deze functie gevraagd werd door de bond, wilde hij aanvankelijk wachten tot na de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

"Maar toen ik er wat langer over nadacht, kwam ik tot de conclusie dat dit het juiste moment is om het stokje over te dragen", zegt Van Galen donderdag in een persbericht van de KNZB .

De 47-jarige Van Galen, die de waterpolovrouwen in 2008 naar olympisch goud leidde, was sinds 2013 bondscoach van de mannen. Hij greep met Oranje net naast een ticket voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Plaatsing voor Tokio is nu het grote doel voor Oranje en Van Galen vindt dat de spelersgroep daarbij toe is aan een andere aanpak.

"Na zes jaar merkte ik dat mijn houdbaarheidsdatum als coach in zicht begon te komen. Ik wil voorkomen dat ik een jaar te lang doorga en dat we mogelijk daardoor Tokio mislopen."

"Door een stap opzij te doen, hoop ik de kans op olympische kwalificatie te vergroten. Aan de andere kant kan ik in mijn nieuwe rol misschien zelfs nieuwe impulsen geven aan het mannenprogramma.”

Harry van der Meer in 2001 als international van Oranje (Foto: ANP)

'Harry gaat het niet 180 graden anders doen'

De nieuwe bondscoach Van der Meer werd in 2017 als assistent toegevoegd aan de technische staf van de waterpolomannen. Als international deed hij al drie keer mee aan de Spelen en op clubniveau was hij als speler en trainer actief in Italië.

Het was al de planning van de KNZB dat de 45-jarige Van der Meer Van Galen na de Spelen van Tokio zou opvolgen. "Maar in alle eerlijkheid denk ik dat het voor het team beter is om dat moment naar voren te halen", zegt van Galen. "Ik sta al heel lang voor deze groep, voor sommigen al zes jaar of zelfs nog langer."

"Hoewel Harry het echt niet 180 graden anders zal gaan doen, kan hij het team in de laatste fase op weg naar de Spelen wellicht net een paar procent verder helpen dan dat ik dat zou kunnen."

Robin van Galen op de Spelen van 2008 als bondscoach van de vrouwen. (Foto: ANP)

Lange weg voor Oranje naar Spelen

Het is nog wel een lange weg voor Van der Meer en Oranje om tot olympische kwalificatie te komen.

Het OKT in maart en april 2020 is het enige toernooi waar Nederland een olympisch ticket kan pakken. Oranje kan zich via een goede klassering op het EK in Boedapest in januari 2020 plaatsen voor het OKT, waar bij de mannen meestal nog vier olympische plekken vergeven worden.

Overigens moet Oranje zich nog kwalificeren voor het EK en dat kan via een kwalificatietoernooi in oktober 2019.