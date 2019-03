Beitske Visser is de enige Nederlander die dit jaar zal uitkomen in de W Series, de nieuwe raceklasse voor vrouwen die in mei van start gaat. Stephane Kox staat op de reservelijst.

In totaal hoopten 54 vrouwen op een plekje in de definitieve line-up. De lijst werd al teruggebracht tot 28 en na vier dagen testen op het circuit van Almeria is een selectie van achttien coureurs gemaakt, onder wie dus Visser.

"Ik heb het gehaald", schrijft Visser in een eerste reactie op Twitter. "Ik kan niet wachten tot het seizoen begint."

Shirley van der Lof, Milou Mets en Kox behoorden tot de afvallers en alleen laatstgenoemde kreeg een plek op de reservelijst.

De 24-jarige Visser maakte in het verleden deel uit van Red Bull Junior Team, maar daar brak ze niet door. De Friezin was actief in raceklassen als de ADAC Formel Masters en de World Series Formule V8 3.5. De een jaar oudere Kox heeft minder ervaring. Ze is de dochter van coureur Peter Kox.

Beitske Visser. (Foto: Hollandse Hoogte)

Assen staat op kalender

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard was als adviseur van de W Series nauw betrokken bij het selectieproces. "Het selectieproces was moeilijker dan we hadden durven dromen. De verschillen waren klein", vertelt de 48-jarige Schot, die dertien Grands Prix won.

Visser en de zeventien andere coureurs - onder wie liefst vijf Britten - rijden in het eerste seizoen van de W Series vijf races.

Op 14 april wordt weer getest, dan op de Lausitzring in Duitsland en in het weekend van 3 en 4 mei begint het seizoen met een race op het circuit van Hockenheim. Ook Assen staat op de kalender. Op 19 en 20 juli komen de coureurs in actie op het Drentse circuit.

Naast Hockenheim en Assen wordt gereden in het Belgische Zolder (18 en 19 mei), het Italiaanse Misano (8 en 9 juni), op de Duitse Norisring (6 en 7 juli) en het seizoen wordt in het weekend van 20 en 21 juli afgesloten op het Britse circuit van Brands Hatch.

De achttien coureurs van de W Series Jamie Chadwick (Groot-Britanië)

Sabré Cook (Verenigde Staten)

Marta García (Spanje)

Megan Gilkes (Canada)

Esmee Hawkey (Groot-Brittannië)

Jessica Hawkins (Groot-Brittannië)

Shea Holbrook (Verenigde Staten)

Emma Kimiläinen (Finland)

Miki Koyama (Japan)

Sarah Moore (Groot-Brittannië)

Tasmin Pepper (Zuid-Afrika)

Vittoria Piria (Italië)

Alice Powell (Groot-Brittannië)

Gosia Rdest (Polen)

Naomi Schiff (België)

Beitske Visser (Nederland)

Fabienne Wohlwend (Liechtenstein)

Caitlin Wood (Australië)

Vreugde bij de coureurs die geselecteerd zijn. (Foto: @WSeriesRacing)