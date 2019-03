De gemeente Zandvoort heeft dinsdag toegezegd dat het 4 miljoen euro investeert in de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Wat betekent dit voor de kans dat Zandvoort in 2020 daadwerkelijk op de kalender staat? Vier conclusies op een rij.

1. Subsidie stevige duw in de rug

De investering van 4 miljoen euro is een nieuwe duw in de rug voor Zandvoort, dat voor de eerste race, die in mei 2020 moet worden gehouden, in totaal zo'n 40 miljoen euro nodig heeft.

Het Formula One Management (FOM), dat de organisatie is achter de Formule 1, stelt overheidssteun als een van de voorwaarden aan Zandvoort en andere circuits die een race willen organiseren. De organisatie wil namelijk dat de overheid achter de Grand Prix staat, zodat er sprake is van soepele medewerking in de 21 landen waar races worden gehouden.

"We wisten al dat de overheid een uitgebreide faciliterende rol wilde vervullen, en die intentie werd dinsdagavond kracht bijgezet", aldus Jan Lammers, de beoogde sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix. "Op deze manier kunnen we steeds meer dingen afvinken. De zaken staan er goed voor."

De Jumbo Racedagen in Zandvoort trekken de laatste jaren ruim 100.000 bezoekers. (Foto: ANP)

2. Geld niet grootste obstakel

Het financiële plaatje is voor Zandvoort niet meer het grootste obstakel. "Het bedrijfsleven toont zich zeer bereidwillig", legt Lammers uit. "Ook de investeringsgroep die achter het bid staat heeft daadkracht getoond."

"Geld is primair niet meer het grootste probleem. Er zijn andere dingen die nu onze aandacht verdienen. Het is zaak dat we juist dat goed uitonderhandelen."

Lammers doelt daarmee waarschijnlijk op juridische aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten. Een mogelijk vervoersplan en een opzet voor aanpassingen aan het circuit staan al klaar om te worden uitgevoerd.

Jan Lammers, beoogd sportief directeur van de Nederlandse GP in Zandvoort. (Foto: Pro Shots)

3. 31 maart geen harde deadline

Eerder dit jaar lekte een brief uit waarin stond dat Zandvoort tot 31 maart een exclusiviteitsdeal met het FOM heeft, maar het is niet aannemelijk dat er rond die deadline van zondag al witte rook komt.

Daarbij speelt de beperkte ruimte op de Formule 1-kalender mee. In november 2018 werd al bekend dat de Grand Prix van Vietnam in 2020 wordt toegevoegd, terwijl de coureurs en de teams regelmatig klagen over het overvolle seizoen, dat in 2019 liefst 21 races telt.

Het FOM is nog in onderhandeling met een vijftal circuits (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Mexico), die een aflopend contract hebben, en het lijkt erop dat Zandvoort een van die circuits moet vervangen.

Daarom komt er mogelijk pas nieuws over Zandvoort naar buiten als de FIA de kalender voor volgend seizoen bekendmaakt. De kalender voor 2018 werd in juni 2017 onthuld, die van 2019 werd pas in september 2018 bekend.

Lammers hoopt dat het FOM de Nederlandse Formule 1-fans al eerder dan gerust wil stellen, vergelijkbaar met de aankondiging in november vorig jaar van de GP van Vietnam. "Maar ook dat hangt van veel factoren af. We zullen geduldig moeten zijn. Het allerbelangrijkst is dat die Grand Prix er komt."

Het TT-circuit van Assen hoopte lange tijd net als Zandvoort de Formule 1 naar Nederland te halen. (Foto: ANP)

4. Assen geen alternatief

Het FOM onderhandelt in Nederland met Zandvoort vanwege de historische waarde van het circuit, waar in 1985 de voorlopig laatste Formule 1-race werd verreden.

Assen is voor de Formule 1 dan ook geen optie, mochten de onderhandelingen met Zandvoort alsnog op niets uitlopen. Het Drentse circuit was nog nooit het decor van een race in de koningsklasse van de autosport.