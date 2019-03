Memphis Depay baalt van het verlies van Oranje zondag tegen Duitsland, maar kan persoonlijk terugkijken op een uitstekende interlandweek. De aanvaller was tegen Wit-Rusland (4-0-winst) en Duitsland (2-3-nederlaag) goed voor drie assists en drie goals en herpakte zich zo na moeilijke weken bij zijn club Olympique Lyon.

"Ik ben blij met wat ik bij Oranje heb laten zien en ga met een goed gevoel terug naar Lyon", aldus Memphis, die na de winterstop pas één keer scoorde voor de Franse club en de laatste twee competitiewedstrijden negentig minuten op de bank zat.

Ondanks die mindere prestaties benadrukt de oud-PSV'er dat hij niet aan zichzelf twijfelde toen hij een week geleden bij Oranje aankwam.

"Er waren allerlei vragen. Hoe voel je je? Ben je uit vorm? Ik heb toen al gezegd dat ik terugkwam bij Oranje op de manier waarop ik in november was vertrokken. Ik voelde me goed en dat zag je terug op de trainingen en in de wedstrijden."

"Persoonlijk ben ik daar blij mee, al was ik niet op zoek naar de bevestiging dat ik het nog kan. In een carrière heb je nou eenmaal te maken mindere periodes, maar vertrouwen is er altijd."

'Duitsland was vermoeid'

Het is voor de 25-jarige Memphis wel een tegenvaller dat hij met een nederlaag tegen Duitsland terugkeert naar Lyon. Dankzij zijn assist bij de 1-2 van Matthijs de Ligt en zijn doelpunt kwam Oranje in de Johan Cruijff ArenA terug tot 2-2, maar door een treffer vlak voor tijd van Nico Schulz werd alsnog verloren.

"De eerste helft was simpelweg niet goed van onze kant en daar hebben we in de rust over gepraat. Gelukkig was het geloof er in de twee helft wel en na de 2-2 dachten we zelfs dat we konden winnen", keek Memphis terug.

"Duitsland was vermoeid, maar dat waren wij ook en dus kon de goal ook aan onze kant vallen. Dat gebeurde. Heel zuur dat we de week zo afsluiten."

Positief is volgens Memphis dat Oranje veerkracht toonde in de tweede helft. "Met de instelling zit het wel goed. Ik vind zelfs dat we trots mogen zijn op de manier waarop we in de tweede helft gespeeld hebben. Het is alleen balen dat we er geen puntje aan over hebben gehouden."

Teleurstelling na afloop bij Memphis Depay. (Foto: Pro Shots)

Nederland vervolgt kwalificatie in september

Door de nederlaag is Nederland niet langer koploper in groep C van de EK-kwalificatie. Noord-Ierland, dat zondag door een goal van Josh Magennis vlak voor tijd met 2-1 won van Wit-Rusland, gaat aan de leiding met zes punten uit twee wedstrijden. Oranje en Duitsland hebben drie punten, maar de viervoudig wereldkampioen heeft pas één wedstrijd gespeeld.

Nederland vervolgt de kwalificatie pas op 6 september en dan is Duitsland opnieuw de tegenstander. De eerstvolgende wedstrijd van Memphis met Olympique Lyon is vrijdag uit tegen Stade Rennes.

