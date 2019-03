Het Nederlands elftal begint zondagavond met Quincy Promes en Denzel Dumfries aan de EK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland.

Promes krijgt verrassend de voorkeur boven Steven Bergwijn, die donderdag tegen Wit-Rusland (4-0-winst) nog mocht starten van bondscoach Ronald Koeman.

Verder voert Koeman geen wijzigingen door. Dumfries, die tegen Wit-Rusland geblesseerd uitviel, is op tijd hersteld en begint als rechtsback. Zijn stand-in is Hans Hateboer. De verdediger van Atalanta Bergamo werd vrijdag aan de selectie toegevoegd, omdat Kenny Tete geblesseerd is afgehaakt.

De defensie van Oranje bestaat naast Dumfries uit Matthijs de Ligt, captain Virgil van Dijk en Daley Blind. Op het middenveld kiest Koeman weer voor Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon, terwijl Promes de voorhoede vormt met Memphis Depay en Ryan Babel.

Duitsland start zonder Reus

Bij de Duitsers is het opvallend dat Borussia Dortmund-captain Marco Reus geen basisplaats heeft. Bondscoach Joachim Löw geeft de voorkeur aan Leon Goretzka van Bayern München als aanvallende middenvelder.

Thilo Kehrer, Toni Kroos, Josua Kimmich en Nico Schulz completeren het vijfmansmiddenveld van 'Die Mannschaft' en Serge Gnabry en Leroy Sané beginnen voorin.

Löw kiest verder voor drie verdedigers: Matthias Ginter, Antonio Rüdiger en Niklas Süle en op doel staat uiteraard captain Manuel Neuer.

Oranje aan de leiding in groep C

Nederland tegen Duitsland begint zondagavond om 20.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Voor de Duitsers is het pas de eerste wedstrijd in groep C, waarin Nederland door de ruime zege op Wit-Rusland aan de leiding gaat.

De andere wedstrijd zondag in groep C gaat tussen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De Noord-Ieren begonnen de kwalificatie donderdag met een 2-0-overwinning op Estland.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Jong, Wijnaldum, De Roon; Promes, Memphis, Babel.

Opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Süle, Rüdiger; Kehrer, Kroos, Goretzka, Kimmich, Schulz; Gnabry, Sané.