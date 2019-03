Marten de Roon vindt dat er niet te negatief moet worden gedaan over het Duitse voetbal in de aanloop naar de EK-kwalificatiekraker zondag in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder van Oranje ziet de Duitsers dan ook als favoriet.

"Duitsland heeft nog steeds een ontzettend goede ploeg, met een Leroy Sané in topvorm. Dat hebben we in november nog gemerkt", doelt De Roon op het 2-2-gelijkspel tussen Duitsland en Oranje in de Nations League.

"Duitsland was beter, maar wij hadden mazzel. Ik denk dat we die wedstrijd 75 minuten aan het zoeken waren voordat we iets creëerden. Zo lastig kan het nu weer worden. Ik zie Oranje daarom nog steeds als underdog, al hebben we wel het vertrouwen dat we weer een goed resultaat kunnen neerzetten."

De Duitse media lijken een andere mening toegedaan, nadat 'Die Mannschaft' roemloos werd uitgeschakeld op het WK en in de Nations League degradeerde naar Divisie B. Onlangs kwam er zelfs een boek met de titel Ausgespielt? over de crisis in het Duitse voetbal.

"Ach, als het nu crisis is in het Duitse voetbal, wat was het dan bij ons de afgelopen vier jaar?", zegt de De Roon. "Het lijkt me wat voorbarig, zeker als ik zie wat voor talent eraan komt. Ik noemde Sané al en dan heb je Gnabry, Brandt en Werner nog. En achterin Süle en Kehrer. Met zulke spelers is Duitsland echt niet minder geworden. We moeten vol aan de bak zondag."

'Je wil nooit gewisseld worden'

De Roon vindt wel dat Oranje het aan zijn stand verplicht is om in een groep met verder Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland het EK te halen. Een plek bij de eerste twee levert al een EK-ticket op en anders is er waarschijnlijk via de play-offs nog kans op plaatsing.

"Iedereen verwacht dat wij en Duitsland het gaan halen en dat moet ook. Daarom is het lekker dat we met 4-0 tegen Wit-Rusland begonnen zijn. Een mooie start."

Overigens speelde De Roon, die in Italië bij Atalanta Bergamo onder contract staat, alleen de eerste elft tegen Wit-Rusland. Halverwege haalde bondscoach Ronald Koeman hem naar de kant ten faveure van Davy Pröpper.

"Je wil nooit gewisseld worden. De bondscoach zei dat hij geen risico met me wilde nemen omdat ik al geel had gekregen. Dat verzacht wel iets."

'We zijn groeiende'

Het duel in De Kuip was pas de negende interland van De Roon, terwijl hij met zijn 27 jaar zeker niet tot de jongere spelers behoort.

"Alleen Ryan Babel is echt wat ouder en daarna hebben we veel jongens uit 1990 en 1991, onder wie ik. Maar ik denk dat het alleen maar goed is dat we veel jonge spelers hebben. Dat betekent dat we groeiende zijn. Je zag tegen Wit-Rusland ook dat de jonge jongens al van grote waarde zijn. Hopelijk is dat tegen Duitsland weer zo."

Nederland tegen Duitsland begint zondag om 20.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesus Gil Manzano. De andere wedstrijd van zondag in groep C, waarin Oranje bovenaan staat, gaat tussen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De Noord-Ieren begonnen de kwalificatie donderdag met een 2-0-overwinning op Estland.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie