Virgil van Dijk is redelijk tevreden na de ruime zege (4-0) van het Nederlands elftal donderdag in De Kuip op Wit-Rusland, maar hij benadrukt dat het zondag beter moet tegen Duitsland. De captain van Oranje rekent op een zware wedstrijd tegen 'Die Mannschaft'.

"Duitsland is aan het bouwen aan een nieuw team, maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds fantastische spelers hebben. Het wordt een mooi potje", aldus Van Dijk, die woensdagavond een deel van de oefenwedstrijd tussen Duitsland en Servië bekeek. Het duel in Wolfsburg eindigde in 1-1.

"Ik zag dat Servië aardig wat kansen kreeg, maar de Duitsers ook. Duitsland heeft nog steeds een aardig team, dat hebben we ook gezien in de Nations League. In november speelde we weliswaar met 2-2 gelijk tegen ze, maar waren we de mindere."

Voor onze oosterburen wordt het duel in de Johan Cruijff ArenA de eerste wedstrijd in groep C van de EK-kwalificatie, terwijl Nederland door de zege op Wit-Rusland al drie punten op zak heeft. "We willen naar het EK en kunnen nu spreken van een goede start", vindt Van Dijk. "Job done. Bij vlagen hebben we aardig gespeeld."

Vreugde bij Oranje na de 1-0 van Memphis Depay. (Foto: VI Images)

'We moeten niet overdrijven'

Toch is de 27-jarige verdediger van Liverpool, die vlak voor tijd voor de 4-0-eindstand zorgde, ook kritisch. In navolging van bondscoach Ronald Koeman baalt hij van het spel na de snelle goal van Memphis Depay, die al na vijftig seconden de 1-0 maakte.

"Wit-Rusland kreeg in die fase mogelijkheden, vooral door ons. Ik zag hakballetjes die niet nodig waren. Het is leuk als je lekker in je vel zit, maar je moet het niet overdrijven. Zeker niet omdat het een paar keer leidde tot onnodig balverlies en dat kunnen we ons tegen Duitsland niet permitteren. We moeten daarin een stap zetten."

Nederland tegen Duitsland begint zondag om 20.45 uur in de ArenA. De andere wedstrijd zondag in groep C, waarin Oranje bovenaan staat, gaat tussen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De Noord-Ieren begonnen de kwalificatie donderdag met een 2-0-overwinning op Estland.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie