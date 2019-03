Het Nederlands elftal begint donderdag met Denzel Dumfries en Steven Bergwijn aan de EK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip tegen Wit-Rusland.

Dumfries krijgt de voorkeur boven Kenny Tete en Bergwijn mag starten in plaats van Quincy Promes. In de vorige interland, het Nations League-duel (2-2) met Duitsland in november, was er nog een basisplaats voor Tete en Promes.

Naast Dumfries bestaat de verdediging van Oranje uit Matthijs de Ligt, captain Virgil van Dijk en Daley Blind. Stefan de Vrij ontbreekt op de reservebank, omdat de verdediger van Internazionale niet fit is, terwijl ook Pablo Rosario plaats moet nemen op de tribune. De PSV-middenvelder is afgevallen voor de wedstrijdselectie.

Op het middenveld houdt bondscoach Ronald Koeman vast aan Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. Bergwijn begint voorin met Memphis Depay en Ryan Babel.

Bij Wit-Rusland is Aleksandr Hleb de bekendste naam. De oud-speler van onder meer Arsenal en FC Barcelona is inmiddels 37 jaar en zit op de reservebank.

Oranje kan voor het eerst sinds 2012 eerste duel winnen

Nederland tegen Wit-Rusland begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa. Het is de eerste groepswedstrijd van de ploeg van Koeman in de EK-kwalificatie en zondag staat in de Johan Cruijff ArenA het duel met Duitsland op het programma.

Oranje kan tegen de Wit-Russen voor het eerst sinds 2012 de eerste wedstrijd van het kalenderjaar winnen.

Opstelling Oranje: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Bergwijn, Memphis, Babel.

Opstelling Wit-Rusland: Gorbunov; Shitov, Martynovicj, Sivakov, Polyakov; Kovalev, Maevski, Dragun, Stasevich; Putilo, Signevich.