Schalken viert top 20-notering met overwinning

In de vier eerdere ontmoetingen met Mantilla was de Spanjaard drie keer de betere. Schalken won alleen de eerste partij, in 1995 in Valencia. De laatste confrontatie was eerder dit jaar in Auckland, toen Mantilla met twee keer 6-4 won. In de volgende ronde treft Schalken de winnaar van de partij tussen de als zestiende geplaatste Spanjaard Moya en de ongeplaatste Fransman Saulnier.

Toronto

De progressie op de wereldranglijst dankte Schalken aan zijn tweede ronde in de Masters Series in Toronto. De Limburger steeg van de 22e naar de 20e plaats. Schalken verloor in Canada in de tweede ronde van de Duitser Tommy Haas.

Grote namen

Op de eerste dag van het toernooi in Cincinnati sneuvelden al direct Jevgeni Kafelnikov (5e geplaatst) en Roger Federer (10e). Kafelnikov ging onderuit tegen de Duitser Schüttler (6-3 6-2) en Federer verloor van de Kroaat Ljubicic met 2-6 6-4 6-3. De Amerikaan Andre Agassi, nummer zes op de plaatsingslijst, bereikte wel de tweede ronde. Hij won van de Marokkaan El Aynaoui: 6-4 4-6 -4.

Krajicek

Richard Krajicek komt ook weer in actie in de VS. De Muiderberger verloor vorige week in zijn eerste partij op hardcourt sinds zijn langdurige elleboogblessure van de Fin Nieminen. Hij treft dinsdag in Cincinnati de als dertiende geplaatste Tsjech Jiri Novak.

'Moeilijke weken'

"Ik heb mezelf in negatieve zin weten te overtreffen," zegt Krajicek op zijn website over de partij in Toronto. "Het enige wat redelijk ging was mijn service, maar de rest was heel zwak. Diep in mijn hart wist ik het al, maar het is toch vervelend dat het nu daadwerkelijk is uitgekomen: de moeilijke weken komen er aan. Weken waarin ik keihard moet werken voor mijn punten, nog zonder mijn oude fitheid en oude scherpte. Natuurlijk heb ik op Wimbledon een paar mooie partijen gewonnen, maar op gras zijn de punten veel korter. Op het bloedhete hardcourt wordt ieder gebrek aan ritme en conditie genadeloos afgestraft. Dat wordt dus trainen, trainen, trainen."