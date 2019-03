Feyenoord heeft zaterdagavond in De Kuip verrassend verloren van Willem II. De Rotterdammers gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen en verloren met 2-3.

Halverwege was de stand 1-1 door goals van Feyenoorder Steven Berghuis en Willem II'er Freek Heerkens. Eric Botteghin kopte de thuisclub in de tweede helft weer op voorsprong, maar door treffers van Fernando Lewis en Alexander Isak was het Willem II dat won.

De winst voor de Tilburgers is de tweede thuisnederlaag voor Feyenoord dit Eredivisie-seizoen, nadat Fortuna Sittard in december met 0-2 te sterk was.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst, die derde staat, moet hopen dat AZ zondag thuis niet wint van Ajax, want dan komen de Alkmaarders in punten op gelijke hoogte. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is liefst vijftien punten.

Willem II, dat over anderhalve maand in De Kuip de TOTO KNVB-bekerfinale speelt tegen Ajax, maakt door de overwinning een flinke sprong in de Eredivisie. De Tilburgers staan achtste, al kunnen FC Groningen en VVV-Venlo de ploeg van trainer Adrie Koster zondag nog voorbij gaan.

Vreugde bij Heerkens, die de 1-1 aantekende voor Willem II. (Foto: ANP)

Berghuis maakt op fraaie wijze 1-0

Aanvankelijk leek er zaterdagavond nog weinig aan de hand voor Feyenoord. Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena keerden tegen Willem II terug van blessures en stonden in de basis en Orkun Kökçü mocht ook weer starten.

De achttienjarige Kökçü was al snel gevaarlijk met een afstandsschot, waarna het via Berghuis wel raak was. De buitenspeler, die deze week werd opgenomen in de Oranje-selectie, strafte in de 22e minuut met een schitterende stift af dat Willem II-doelman Timon Wellenreuther te ver voor zijn doel stond.

Vijf minuten later was het weer gelijk. Botteghin verwerkte de bal bij een Tilburgse hoekschop zo slecht dat Heerkens de 1-1 kon binnenschieten en dat was ook de ruststand.

Berghuis maakte op fraaie wijze 1-0. (Foto: ProShots)

Botteghin maakt fout goed

In de tiende minuut van de tweede helft maakte Botteghin zijn fout goed. De Braziliaanse verdediger, terug in de basis na een knieblessure, kopte een hoekschop van Kökçü binnen. Daarna ging het weer snel mis voor Feyenoord en dat mocht de defensie zich opnieuw aanrekenen.

Ridgeciano Haps leverde de bal zomaar in bij Fernando Lewis, die ongehinderd kon opstomen en met een strak schot de 2-2 liet aantekenen.

Terwijl De Kuip morde werd het nog erger voor Feyenoord. De manier waarop Isak in de 69e minuut de winnende treffer kon maken, was typerend voor het slappe optreden van de thuisploeg.

De Zweedse huurling van Dortmund dribbelde vanaf de rechterkant met de bal aan zijn voet naar binnen, glipte op snelheid tussen Haps en Botteghin door en schoot vervolgens de 2-3 langs Vermeer.

Vreugde na afloop bij Willem II. (Foto: ProShots)

Doelpunt Jörgensen afgekeurd op advies van VAR

In het restant van de wedstrijd joeg Feyenoord uiteraard nog wel op de gelijkmaker en die leek ook te vallen. Invaller Nicolai Jörgensen kopte in blessuretijd raak, maar zijn doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd door scheidsrechter Pol van Boekel.

De arbiter constateerde dat Jörgensen zijn bewaker had vastgehouden, waardoor Feyenoord niet eens een punt overhield aan de wedstrijd.

