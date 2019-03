Wout Weghorst is trots na zijn drie goals zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf (5-2). De spits van VfL Wolfsburg maakte niet eerder in zijn carrière een hattrick en de wedstrijdbal is voor hem een mooi aandenken aan zijn primeur.

"Ik heb de bal laten ondertekenen door mijn medespelers en hem veilig in de kleedkamer gelegd. Hopelijk ligt hij er nog", aldus Weghorst na afloop in de Volkswagen Arena.

Extra fraai aan de hattrick van de drievoudig Oranje-international was dat hij ook nog de assists leverde bij de andere Wolfsburg-goals, die gemaakt werden door Admir Mehmedi en Robin Knoche.

"Dit was een heel bijzondere wedstrijd voor me", zei Weghorst. "Super dat dit eruit komt, als besef ik nog niet precies wat er allemaal is gebeurd."

Weghorst maakte de 2-1, de 4-1 en de 5-1. (Foto: Getty Images)

Weghorst in voetsporen Van Lent en Makaay

De 26-jarige Weghorst is na Willi Lippens, Arie van Lent, Roy Makaay, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Bas Dost de zevende Nederlander met één of meer hattricks in de Bundesliga. De basis legde hij vlak na rust toen hij twee keer scoorde in vijf minuten en tussendoor ook nog de assist gaf bij de 3-1.

"We kwamen na rust heel goed uit de kleedkamer, met veel druk naar voren. Waarschijnlijk verrasten we Düsseldorf daar een beetje mee."

Door zijn drie goals staat Weghorst nu op twaalf doelpunten in zijn eerste Bundesliga-seizoen. Topscorer in Duitsland met zeventien goals is Robert Lewandowski, die zondag met Bayern München thuis speelt tegen Mainz 05.

De club uit München zag titelconcurrent Borussia Dortmund zaterdag met 2-3 winnen bij Hertha BSC. Wolfsburg staat stevig op de zevende plaats en is daarmee in de race voor Europees voetbal.

