De rugbyers van Wales hebben zaterdag in Cardiff de Six Nations gewonnen. De Welshmen versloegen in hun laatste wedstrijd Ierland met 25-7 en pakten zo de titel in stijl.

Het was de vijfde overwinning van Wales in vijf wedstrijden en dus is er sprake van een grand slam. In totaal heeft het Britse land het toernooi, dat sinds 1883 gehouden wordt, 27 keer gewonnen.

De vorige keer dat Wales de beste was, was in 2013. Overigens heette het toernooi tot 2000 nog Five Nations - Italië deed nog niet mee - en veranderde eerder ook geregeld de naam en het deelnemersveld.

In 2018 ging de titel naar Ierland, dat dit jaar als derde eindigde. Engeland, dit jaar tweede, won het toernooi het vaakst (28).

Wales versloeg de Ieren overtuigend in Cardiff. (Foto: ANP)

Anscombe zorgt met zes penalty-kicks voor grote uitslag

De zege waarmee Wales zaterdag de titel pakte in het Millennium Stadium was overtuigend.

Hadleigh Parkes bezorgde de Welshmen al in de tweede minuut een try en Gareth Anscombe zorgde met zes penalty-kicks voor de grote uitslag. In de slotfase lukte het Ierland pas om op het scorebord te komen.

Vreugde na afloop bij Wales. (Foto: ANP)