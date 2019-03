VfL Wolfsburg heeft zaterdag vooral dankzij Wout Weghorst een 5-2-zege geboekt tegen Fortuna Düsseldorf. De drievoudig Oranje-international maakte een hattrick en leverde bij de andere twee treffers van de thuisploeg de assist. Huub Stevens verloor bij zijn rentree als trainer van Schalke 04 met 0-1 van RB Leipzig.

Weghorst gaat de boeken in als de zevende Nederlander met een hattrick in de Bundesliga. Hij treedt in de voetsporen van Willi Lippens, Arie van Lent, Roy Makaay, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Bas Dost.

Wolfsburg kwam door een goal van Kaan Ayhan nog wel met 0-1 achter tegen Düsseldorf, maar bij rust was het weer gelijk via Admir Mehmedi. Op aangeven van Weghorst stiftte de Zwitser raak.

Kort na rust had Weghorst vijf minuten nodig om orde op zaken te stellen voor Wolfsburg. De 27-jarige spits, die deze week niet werd opgenomen in de selectie van Oranje, tikte in de 54e minuut de 2-1 binnen en drie minuten later legde hij de bal met het hoofd klaar voor Robin Knoche, die 3-1 maakte. In de 59e minuut was Weghorst zelf weer trefzeker.

Nadat de Belg Benito Raman namens Düsseldorf 4-2 had gemaakt, completeerde Weghorst vlak voor tijd zijn hattrick. De oud-speler van AZ en Heracles Almelo werkte een voorzet binnen en dat was zijn twaalfde competitietreffer van dit seizoen. Bayern München-spits Robert Lewandowski is topscorer met zeventien goals.

Weghorst is de zevende Nederlander met een hattrick in de Bundesliga. (Foto: Getty Images)

Werner bezorgt Stevens nederlaag bij rentree

Ondanks de ruime zege blijft Wolfsburg zevende in de Bundesliga, terwijl promovendus Düsseldorf twaalfde staat en daarmee een behoorlijk stuk boven de degradatiestreep.

Dat kan niet gezegd worden van nummer vijftien Schalke 04. De UEFA Cup-winnaar van 1997 zag met de 0-1-nederlaag tegen nummer drie RB Leipzig niet het gewenste resultaat na het ontslag van Domenico Tedesco en de aanstelling van Stevens als interim-trainer. De 65-jarige Limburger moet Schalke 04 in zijn derde termijn als trainer in Gelsenkirchen behoeden voor degradatie.

Leipzig-spits Timo Werner zette al na veertien minuten de eindstand op het scorebord in de Veltins Arena, waar Jeffrey Bruma de negentig volmaakte voor de thuisploeg.

Schalke 04 verloor bij de rentree Huub Stevens. (Foto: ANP)

Gouweleeuw vlak voor tijd invaller bij Augsburg

Slecht nieuws voor Schalke 04 was ook nog dat nummer zestien VfB Stuttgart thuis een punt pakte tegen middenmoter 1899 Hoffenheim (1-1) en 'Die Königsblauen' tot op drie punten is genaderd.

Kroatisch international Andrej Kramaric was trefzeker voor Hoffenheim, dat Joshua Brenet op de bank hield, en de Zwitser Steven Zuber maakte namens Stuttgart gelijk.

Ook FC Augsburg deed goede zaken. Laagvlieger Hannover 96 werd met 3-1 verslagen, waardoor de ploeg van Jeffrey Gouweleeuw Schalke 04 voorbij ging op de ranglijst en nu veertiende staat.

Gouweleeuw kwam zaterdag twee minuten voor tijd als invaller in het veld toen de eindstand al op het scorebord stond. De Venezolaan Sergio Córdova, de Fransman Jonathan Schmid en André Hahn scoorden voor de thuisploeg en Hendrik Weydandt was trefzeker voor Hannover 96.

Er is zaterdag nog een wedstrijd in de Bundesliga. Hertha BSC trapt in Berlijn om 18.30 uur af tegen nummer twee Borussia Dortmund. Koploper Bayern München komt zondag pas in actie.

Vreugde bij FC Augsburg dat met 3-1 te sterk was voor Hannover 96 (Foto: Getty Images)

