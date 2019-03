Michael van van Gerwen heeft donderdag in Nottingham dankzij een zege op Gerwyn Price de koppositie in de Premier League heroverd. Eerder op de avond ging Raymond van Barneveld onderuit tegen Rob Cross, waardoor de Hagenaar hekkensluiter blijft.

Van Gerwen won met 7-2 en dat was precies genoeg om de eerste plaats over te nemen van Cross, die met 7-3 te sterk was voor Van Barneveld.

Zowel Van Gerwen als Cross heeft negen punten en een legsaldo van +12. Enig verschil is dat Van Gerwen een leg meer gewonnen heeft (37-25 om 36-24) en daarom mag hij zich weer koploper noemen.

Mensur Suljovic versloeg James Wade met 7-3 en Michael Smith was in een Engels onderonsje met 7-2 te sterk voor Nathan Aspinall, die als zogeheten contender mocht deelnemen in Nottingham. Elke week is er een andere contender en die speelt alleen voor het geld.

De partij tussen Peter Wright en Daryl Gurney is nog bezig.

Van Gerwen gooit twee 180'ers

Van Gerwen had de afgelopen twee weken niet gewonnen in de Premier League, maar tegen Price kwam hij niet echt in de problemen hij weer.

De Welshman won weliswaar de eerste leg, maar als snel was het 3-1 voor Van Gerwen, die niet een heel hoog gemiddelde (96,07 per drie pijlen) hoefde te halen voor de winst. De 29-jarige Brabander gooide ook maar twee 180'ers, tegenover vier van Price.

Volgende wee staat Van Gerwen in Berlijn tegenover Gurney en daarna wacht in Ahoy in Rotterdam een treffen met Wright.

Van Barneveld feliciteert Cross met de zege (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Barneveld blijft staan op twee punten

Cross was donderdag de derde speler op rij die Van Barneveld een nederlaag bezorgde. De wereldkampioen van 2007 redde het de afgelopen weken ook niet tegen Wright en Smith en in de openingsronde was Wade te sterk.

Alleen van Suljovic (6-6) en Price (6-6) verloor Van Barneveld dit seizoen niet, waardoor hij na zes speelronden slechts twee punten heeft. In Berlijn treft hij volgende week de Duitse contender Max Hopp en daarna wacht in Gurney in Ahoy.

De 51-jarige Van Barneveld, die deze week het nieuws haalde omdat hij na 25 jaar gaat scheiden van zijn vrouw Silvia, kwam tegen Cross snel met 2-0 achter. Hij knokte zich terug tot 2-2, maar daarna nam de Engelsman door een hoger gemiddelde snel afstand.

Cross, de wereldkampioen van 2018, gooide gemiddeld 101,21 per drie pijlen en Van Barneveld bleef steken op 91,22.