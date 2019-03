Huub Stevens is per direct interim-trainer van Schalke 04. De Bundesliga-club heeft coach Domenico Tedesco donderdag ontslagen en de ervaren Nederlander zit zaterdag al op de bank tijdens de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig.

Het wordt de derde termijn van de 65-jarige Stevens als trainer van Schalke, waar hij afgelopen zomer toetrad tot de raad van toezicht.

De Limburger was van 1996 tot 2002 ook al trainer bij de club uit Gelsenkirchen en keerde in 2011` voor een jaar terug. Zijn grootste succes was het winnen van de UEFA Cup in 1997, waarmee hij voor het hoogtepunt zorgde in de clubhistorie. Ook won Schalke 04 in 2001 en 2002 de DFB Pokal.

Michael Büskens, die in de jaren negentig onder Stevens speelde, is door de 'Die Königsblauen' aangesteld als zijn assistent.

Stevens in 1997 met de UEFA Cup. (Foto: VI Images)

'De ommekeer is nodig'

Het nieuws van de terugkeer van Stevens werd tegelijk met het ontslag van Tedesco bekendgemaakt. De 33-jarige Duitser wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van Schalke, dat dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League met 7-0 verloor van Manchester City.

In de Bundesliga heeft Schalke, dat afgelopen winter Jeffrey Bruma vastlegde, al bijna twee maanden niet gewonnen en daardoor is het afgezakt naar de veertiende plaats. Vorig jaar eindigde de ploeg van Tedesco nog als tweede.

"Het was geen eenvoudige beslissing", zegt technisch directeur Jochen Schneider over het ontslag van Tedesco. "Vorig seizoen maakte onze ploeg een zeer positieve ontwikkeling door onder Tedesco's leiding, maar dit jaar gaat het niet goed."

"De ommekeer is nodig. Na een zorgvuldige overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat het daarom nodig is om met iemand anders verder te gaan."

Stevens in 2012 tijdens zijn tweede termijn bij Schalke 04. (Foto: VI Images)

Stevens moet Schalke 04 weghouden bij degradatiestreep

Stevens, die in Duitsland ook trainer was van Hertha BSC, FC Köln, Hamburger SV, VfB Stuttgart en 1899 Hoffenheim, moet er in de laatste weken van het seizoen voor zorgen dat Schalke 04 niet in degradatienood komt.

De achttienvoudig Oranje-international was eigenlijk al drie jaar gestopt als trainer, nadat hij in februari 2016 zijn taken bij Hoffenheim neerlegde vanwege problemen met zijn gezondheid.

Schalke 04 tegen RB Leipzig, dat derde staat in de Bundesliga, begint zondag om 15.30 uur in de Veltins Arena.

