Simon Yates heeft donderdag de tijdrit gewonnen in Parijs-Nice. Michal Kwiatkowski klokte de derde tijd en behield daarmee de leiding in het algemeen klassement, terwijl Wilco Kelderman naar de vierde plaats steeg.

Yates was in de chronorace over 25,5 kilometer van en naar Barbentane zeven seconden sneller dan de Duitser Nils Politt. Kwiatkowski volgde op elf tellen.

Kelderman was op 49 seconden van Yates de beste Nederlander. De Amersfoorter eindigde als zestiende, waardoor hij liefst twaalf plekken steeg in het algemeen klassement.

Met nog drie etappes te gaan heeft Kwiatkowski negentien seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal, die tweede staat. De Spanjaard Luis León Sánchez is de nummer drie op 28 tellen en Kelderman staat op 1.01 van de Pool op de vierde plek.

Vrijdag gaat Parijs-Nice verder met een heuvelachtige rit over 176 kilometer en zaterdag en zondag trekt het peloton de heuvels rond Nice in. Vorig jaar werd de Franse rittenkoers gewonnen door Marc Soler, die nu kansloos is voor de eindzege. De Spanjaard staat na vier etappes zeventigste in het klassement.

Yates ondanks winst kansloos voor eindzege

De ruim 25 kilometer lange tijdrit van donderdag kende halverwege een heuvel naar de Abdij van Saint-Michel de Frigolet en was verder vlak. Omdat Yates woensdag nog zeventigste stond in het klassement, ging de Britse Vuelta-winnaar vroeg van start. Met een tijd van 30 minuten en 26 seconden (goed voor een gemiddelde snelheid van 50,27 kilometer per uur) pakte hij overtuigend de leiding.

De ervaren Tejay van Garderen (vierde op vijftien seconden) en de jonge Bernal (zesde, eveneens op vijftien tellen) kwamen niet aan de tijd van de renner van Mitchelton-Scott, wiens tweelingbroer en ploeggenoot Adam Yates donderdag de leiding pakte in Tirreno-Adriatico.

Geletruidrager Kwiatkowski startte uiteraard als laatste. De renner van Team Sky ging voor dagsucces, maar ook hij beet zich stuk op de tijd van Yates, die zo zijn eerste tijdritzege ooit boekte.

Overigens vormt Yates in het algemeen klassement geen bedreiging voor Kwiatkowski. De 26-jarige Yates verloor in de eerste dagen veel tijd in de waaierritten waardoor hij op de 61e plaats staat met ruim achttien minuten achterstand op de twee jaar oudere Pool.