Liverpool heeft woensdag ten koste van Bayern München de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Engelse club won in de Allianz Arena mede door een goal en een assist van Virgil van Dijk met 1-3.

De andere treffers van Liverpool werden gemaakt door Sadio Mané. Joël Matip zorgde voor het doelpunt van Bayern door de bal in eigen doel te schieten.

De overwinning van Liverpool was na de 0-0 van drie weken geleden in Engeland ruim voldoende om als enige van de vier halvefinalisten van vorig jaar door te gaan.

Vrijdag weet Liverpool welke club de volgende tegenstander wordt, want dan wordt geloot voor de kwartfinales. Uiteraard zit dan ook Ajax, dat vorige week Real Madrid uitschakelde, in de koker in het Zwitserse Nyon.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011, toen Internazionale in de achtste finales te sterk was, dat Bayern de laatste acht niet gehaald heeft. Daarmee heeft Arjen Robben zijn laatste duel voor de 'Rekordmeister' in het miljoenenbal gespeeld.

Van Dijk bedient Mané met lange pass

Woensdag tegen Liverpool keek Robben opnieuw vanaf de kant toe, al heeft hij inmiddels wel de looptraining hervat na een blessure. Georginio Wijnaldum en Van Dijk hadden een basisplaats bij Liverpool en laatstgenoemde eiste een hoofdrol voor zich op.

In de 26e minuut stuurde Van Dijk met een lange pass Mané de diepte in en de Senegalees faalde niet. Met een knappe beweging zette hij Manuel Neuer op het verkeerde been en schoot hij de 0-1 binnen.

Dertien minuten later was het weer gelijk. Bayern-vleugelspeler Serge Gnabry gaf voor en onder druk van Robert Lewandowski schoot Matip in eigen doel: 1-1.

Van Dijk kopt hoekschop binnen

Overigens was 1-1 voor Bayern ook niet genoeg om door te gaan. Verwacht mocht worden dat de ploeg van trainer Niko Kovac daarom op jacht zou gaan naar meer goals, maar Liverpool was na rust de gevaarlijkste ploeg. Neuer voorkwam dat Salah scoorde.

Na 63 minuten was het wel raak voor Liverpool en Van Dijk was de doelpuntenmaker. De captain van Oranje kopte raak (1-2) uit een hoekschop van James Milner en daarmee stonden 'The Reds' met anderhalf been in de volgende ronde.

In de slotfase werd het ook nog 1-3. Mané kopte een fraaie voorzet met buitenkant voet van Salah binnen en maakte de avond zo nog mooier voor Liverpool, dat naast de Champions League ook nog in de race is voor de titel in de Premier League.