Erik ten Hag erkent dat Ajax woensdag tegen PEC Zwolle verre van goed speelde en was daarom opgelucht dat er toch met 2-1 gewonnen werd. Volgens de trainer bewees zijn ploeg tegen de Zwollenaren dat van de misstappen na de winterstop geleerd is.

"Als je kampioen wil worden, dan moet je dit soort lelijke wedstrijden winnen en dat hebben we gedaan", zei Ten Hag afloop tegen FOX Sports.

Elf minuten voor tijd leek het nog mis te gaan voor Ajax toen Vito van Crooy verrassend gelijkmaakte namens PEC. De Johan Cruijff ArenA vreesde dat een slechte wedstrijd net als tegen sc Heerenveen (4-4), Heracles Amelo (1-0) en Feyenoord (6-2) tot puntenverlies zou leiden, maar vlak voor tijd kopte Daley Blind de 2-1 op het scorebord.

"We hebben geleerd van bijvoorbeeld Heerenveen-thuis", concludeerde Ten Hag. "Nu trekken we de drie punten wel over de streep.

Vreugde na afloop bij Ajax. (Foto: VI Images)

'Natuurlijk missen we Ziyech en De Jong'

Dat Ajax inspiratieloos oogde en weinig kansen creëerde, leek het gevolg van de afwezigheid van Frenkie de Jong en Hakim Ziyech, maar Ten Hag wil de absentie van het tweetal niet als excuus gebruiken. Bij afwezigheid Ziyech speelde Zakaria Labyad weer eens op het middenveld en ook spits Dolberg mocht starten.

"Natuurlijk missen we De Jong en Ziyech. Maar de spelers die er nu stonden zijn ook goed en dat moeten ze laten zien. In fases is dat gelukt en in fases niet, maar ik trek het liever breder. De dynamiek, zoals we die kennen van Ajax, was er niet."

"De eerste helft hadden we desondanks nog wel controle, maar na rust was die weg. We waren de bal steeds snel kwijt en zetten niet goed druk. Complimenten ook voor PEC dat ze het ons zo moeilijk hebben gemaakt, maar gelukkig is het goed afgelopen."

Debutant Noa Lang gaf de assist bij de winnende goal. (Foto: ProShots)

Voorsprong PSV geslonken tot twee punten

Door de moeizame zege is het gat tussen Eredivisie-koploper PSV en Ajax nog maar twee punten en er zijn nog negen speelronden te gaan. Zaterdag speelt PSV uit tegen VVV-Venlo en een dag later gaat Ajax op bezoek bij VVV-Venlo.

Het is twijfelachtig of Ziyech en De Jong in Alkmaar wel inzetbaar zijn. "Ik heb goede hoop, maar ik kan daar nu nog niks over zeggen", vertelde Ten Hag.