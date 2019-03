Ajax is woensdagavond ontsnapt aan puntenverlies in de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle. Door een goal vlak voor tijd van Daley Blind werd in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 gewonnen.

Ajax speelde in een laag tempo en creëerde weinig kansen, maar stond halverwege wel met 1-0 voor door een treffer van Dusan Tadic.

Elf minuten voor tijd maakte Vito van Crooy gelijk voor PEC en leek het mis te gaan voor Ajax, maar door de 2-1 van Blind werd toch nog gewonnen. Debutant Noa Lang was aangever bij de winnende treffer.

Dankzij de benauwde zege verkleinde Ajax de achterstand op koploper PSV met nog negen speelronden te gaan tot twee punten. De Eindhovenaren spelen zaterdagavond uit tegen VVV-Venlo, waarna Ajax zondag op bezoek gaat bij AZ.

Tadic maakte de 1-0 voor Ajax. (Foto: ProShots)

Ziyech en De Jong kijken geblesseerd toe

Door het succes in de Champions League zijn het drukke weken voor Ajax en dat was woensdag zichtbaar tegen PEC. Ajax oogde vermoeid, terwijl Hakim Ziyech en Frenkie de Jong vanwege lichte blessures moesten toekijken.

Met Zakaria Labyad op het middenveld en Kasper Dolberg in de spits speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag in een te laag tempo om het PEC echt moeilijk te maken.

Het duurde dan ook tot de 32e minuut alvorens de verdediging van PEC werd geslecht. Uit een voorzet van Labyad schoot Tadic van dichtbij binnen (1-0).

Bij kansen voor Dolberg, Donny van Beek en Labyad was Tadic aangever, maar zij kregen de bal niet langs PEC-doelman Diederik Boer, die al na achttien minuten in de ploeg was gekomen voor de geblesseerde Mickey van der Hart.

Bljidschap bij PEC na de 1-1. (ProShots)

Van Crooy scoort op aangeven van Ehizibue

Na rust had Boer lange tijd weinig te doen. Ajax oogde inspiratieloos, terwijl het behoudend spelende PEC niet in een stunt leek te geloven. Mogelijkheden voor Mike van Duinen en Zian Flemming konden Ajax-doelman André Onana niet verontrusten. Aan de andere kant schoot Labyad in kansrijke positie over.

De wedstrijd leek daardoor op een 1-0-zege voor Ajax af te stevenen, tot de treffer van Van Crooy het duel weer tot leven bracht. Kingsley Ehizibue bediende de buitenspeler op maat en die faalde oog in oog met Onana niet.

De ArenA vreesde door de 1-1 voor pijnlijk puntenverlies in de titelstrijd en Ten Hag bracht aanvaller Lang als vervanger voor Schöne. Prompt was het de negentienjarige Eredivisie-debutant - de laatste weken al goed op dreef bij Jong Ajax - die de ontsnapping van Ajax inleidde.

In de 85e minuut gaf Lang een uitstekende voorzet en de mee naar voren gekomen Blind kopte Ajax naar de 1-2-zege, waardoor de titelstrijd onverminderd spannend blijft. Overigens eindigde PEC het duel met tien spelers, want in de laatste minuut kreeg Van Crooy zijn tweede gele kaart en dus rood.

Vreugde na afloop bij Ajax. (Foto: ProShots)