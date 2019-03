Mandy van den Berg moet het WK komende zomer in Frankrijk definitief aan zich voorbij laten gaan. De oud-captain, die de afgelopen anderhalf jaar niet tot de selectie van de Oranjevrouwen behoorde, heeft haar kruisband afgescheurd.

De 28-jarige Van den Berg liep de zware blessure zondag op in de competitiewedstrijd van haar club Valencia tegen Albacete en zal niet op tijd hersteld zijn voor het WK.

De verwachting was al dat de verdediger niet naar het WK zou gaan, omdat ze na het gewonnen EK niet meer is opgeroepen voor Oranje.

Van den Berg was tijdens het EK van 2017 aanvoerder, maar raakte in de loop van het toernooi in eigen land haar basisplaats kwijt. Door de teleurstelling stelde ze zich daarna tijdelijk niet beschikbaar.

Tijdens de Algarve Cup vorige maand was Van den Berg analist voor Veronica (Foto: ProShots)

Wiegman riep Van den Berg na EK niet meer op

Afgelopen zomer zei de 88-voudig international dat ze graag haar rentree wilde maken voor Oranje. Bondscoach Sarina Wiegman ging daarop het gesprek aan met Van den Berg, maar riep haar tot dusver niet op.

"Ik ben op dit moment tevreden met de ontwikkeling van het team en de speelsters op de positie van Mandy", zei Wiegman over het passeren van Van den Berg, die door haar blessure nu dus definitief zal ontbreken op het WK.

Nederland neemt het op het WK in groep E op tegen achtereenvolgens Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni, 15.00 uur), Kameroen (zaterdag 15 juni, 15.00 uur) en Canada (donderdag 20 juni, 18.00 uur). De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase.

In de aanloop naar het WK speelt Nederland nog oefenwedstrijden tegen Mexico (5 april) en Chili (9 april). Op 4 juni is de derde en laatste vriendschappelijke interland voor het toernooi, maar de tegenstander is nog niet bekend.