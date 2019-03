Baanwielrenster Kelly Catlin is vrijdag op 23-jarige leeftijd overleden. De vader van de Amerikaanse meldt zondag dat ze zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

Catlin was lid van de Amerikaanse achtervolgingsploeg die in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver veroverde. Ze werd ook nog eens drie keer wereldkampioen met de achtervolgingsploeg.

In 2017 was er WK-brons voor Catlin op de individuele achtervolging in Apeldoorn. Ze stond samen met Annemiek van Vleuten, die zilver pakte, op het podium.

Catlins vader zegt tegen de website VeloNews dat "de pijn onvoorstelbaar is". "Er gaat geen minuut voorbij dat we niet aan haar denken en aan het mooie leven dat ze had kunnen hebben."

Kelly Catlin (rechts) op het WK-podium na de individuele achtervolg vorig jaar in Apeldoorn. (Foto: ANP)

Catlin was ook op actief op de weg en reed voor Rally UHC Cycling. "Het nieuws van het overlijden van Kelly raakt het team hard", schrijft de Amerikaanse formatie in een eerste reactie op Twitter.

"Het verlies van een fantastisch persoon op zo'n jonge leeftijd is erg moeilijk. Kelly was een vriend en een teamgenoot. Onze condoleances zijn voor haar familie en de mensen die het geluk hadden haar het beste te kennen."

Kelly Catlin na het winnen van olympisch zilver met de Amerikaanse achtervolgingsploeg. (Foto: ANP)

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.