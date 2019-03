Roger Federer bereidt zich met een goed gevoel voor op het Masters-toernooi van Indian Wells. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is opgelucht dat hij afgelopen weekend de langverwachte honderdste titel in zijn loopbaan pakte.

Federer rekende in Dubai in de finale in twee sets af met Stéfanos Tsitsipás en is na Jimmy Connors (109 titels) pas de tweede tennisser met honderd toernooizeges in de open era (sinds 1968).

"Ik draag het niet meer met me mee dat ik op 99 titels sta en dat ik iedere week vragen krijg of ik mijn honderdste ga pakken", aldus Federer in aanloop naar het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells.

"Het was een perfecte week, die wat moeizaam begon, maar waarin ik uiteindelijk geweldig tenniste. Het geeft me een goed gevoel voor de rest van het seizoen."

In de top tien van tennissers met de meeste toernooizeges staan naast Federer twee spelers die nog actief zijn. De 32-jarige Rafael Nadal heeft tachtig ATP-titels op zijn erelijst staan en Novak Djokovic (31) heeft er 73.

Tennissers met meeste toernooizeges 1. Jimmy Connors - 109 titels

2. Roger Federer - 100 titels

3. Ivan Lendl - 94 titels

4. Rafael Nadal - 80 titels

5. John McEnroe - 77 titels

6. Novak Djokovic - 73 titels

7. Pete Sampras - 64 titels

8. Björn Borg - 62 titels

9. Guillermo Vilas - 62 titels

10. André Agassi - 60 titels

'Er liggen geen fysieke problemen op de loer'

De 37-jarige Federer werd tijdens zijn loopbaan weleens geteisterd door knieblessures, maar zegt momenteel topfit te zijn en dus nog wel even mee te kunnen. "Ik voel me gezond en heb geen last van jetlags", aldus de Zwitser.

"Mijn spel is prima, mijn voorseizoen was goed en er liggen geen fysieke problemen op de loer. Het niveau van mijn tegenstanders vormt eigenlijk het enige gevaar. Ik kan alleen maar alles geven wat ik heb en hopen dat het goed genoeg is."

Federer beseft dat hij als toptennisser een speciale status heeft, maar vindt dat het niet overdreven moet worden. "Mensen doen altijd alsof topsporters supermensen zijn, maar als je een sporter ontmoet, blijkt hij gewoon een normale jongen. Hij is gewoon goed in wat hij doet", relativeert hij.

"Perfectie bestaat niet. Iedereen maakt fouten en ik dus ook. Maar het is geweldig als ik de sport populairder kan maken door aardig tegen de fans te zijn of ze meer van de sport te laten genieten met mijn spel."

De mediabelangstelling voor Roger Federer in Indian Wells is enorm. (Foto: ANP)

Federer vijf keer de beste in Indian Wells

Federer won het toernooi van Indian Wells in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017 en was er in 2014, 2015 en 2018 verliezend finalist.

Vorig jaar stond de huidige nummer zes van de wereld in de eindstrijd van de BNP Paribas Open, zoals het toernooi officieel heet, tegenover Juan Martín del Potro. Ondanks enkele matchpoints moest hij de titel aan de Argentijn laten.

Bij de komende editie is Federer de nummer vier van de plaatsingslijst. Hij heeft in de eerste ronde een bye en staat in de tweede ronde tegenover de Duitser Peter Gojowczyk of de Italiaan Andreas Seppi.