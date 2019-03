Ibrahim Afellay keert na ruim acht jaar terug bij PSV. De 32-jarige middenvelder, die zonder club zit sinds zijn vertrek bij Stoke City in januari, gaat in Eindhoven verder werken aan zijn revalidatie.

Afellay kwam door verschillende knieblessures de afgelopen seizoenen amper in actie. De 53-voudig Oranje-international speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd voor Stoke City. Zijn laatste duel dateert van eind december 2017.

"Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken", zegt technisch manager John de Jong donderdag op de site van PSV. "Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen. Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk."

"We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen."

Afellay stond sinds 2015 onder contract bij Stoke City. Begin dit jaar liet hij zijn verbintenis bij de Engelse club ontbinden.

De geboren Utrechter doorliep de jeugdopleiding van PSV, waar hij begin 2004 debuteerde in het eerste elftal. Zeven jaar later stapte hij over naar FC Barcelona, waar hij nooit een vaste waarde werd. De Catalaanse topclub verhuurde Afellay aan Schalke 04 en Olympiakos Piraeus, voordat hij naar Stoke vertrok.