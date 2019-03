Frenkie de Jong denkt dat ze dinsdag bij FC Barcelona tevreden hebben toegezien hoe Ajax Real Madrid uitschakelde in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder, die volgend seizoen voor de Catalaanse club speelt, won met de Amsterdammers in Estadio Santiago Bernabéu met 1-4.

"Ik denk dat ze in Barcelona heel blij met me zijn", glimlacht De Jong, die tijdens de contractonderhandelingen vorige maand al te horen kreeg dat Barça graag wilde dat Real zou worden uitgeschakeld. "Maar ik ben vooral blij voor Ajax. We zijn terecht door."

Door de sensationele zege van de ploeg van trainer Erik ten Hag is er een kans op een bijzonder affiche voor De Jong in de kwartfinales. Ajax kan bij de loting gekoppeld worden aan Barcelona. De club, die minstens 75 miljoen euro voor hem betaalt, moet nog wel afrekenen met Olympique Lyon. In Frankrijk werd het 0-0 en volgende week is de return in Camp Nou.

"Eerlijk gezegd maakt het me niet uit of we Barcelona loten", zegt de vijfvoudig Oranje-international. "Welke ploeg we ook treffen, het zal een sterke ploeg zijn. Maar als wij weer met lef, durf en vertrouwen spelen, dan kunnen we het iedereen moeilijk maken."

'Modric' carrière is al geslaagd'

De Jong zelf speelde in Madrid ook met lef en vertrouwen op het middenveld en deed niet onder Luka Modric, die eind vorig jaar door de FIFA werd verkozen tot de beste speler van de wereld. "Ik vond die duels met Modric echt heel leuk. Zo'n onderlinge strijd tegen zo'n voetballer wil je natuurlijk winnen. Zeker in zo'n stadion. De ambiance gaf me kracht."

Dat De Jong overeind bleef tegen middenvelders als Modric en ook Toni Kroos zegt misschien veel over zijn potentie, maar zelf wil hij niet doorslaan in de euforie. "Er zijn heel veel talenten geweest die de stap naar een buitenlandse topclub gemaakt hebben, maar het om wat voor reden dan ook niet gered hebben."

"Ik sta echt nog aan het begin van mijn carrière. Modric heeft de Gouden Bal gewonnen, zijn carrière is al geslaagd. Hopelijk kan ik ook mooie dingen bereiken, te beginnen dit seizoen met Ajax."

Loting voor kwartfinales op 15 maart

Op 15 maart weet Ajax welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales, want dan wordt er geloot in het Zwitserse Nyon. Tottenham Hotspur is tot dusver de enige andere club die zich onder de laatste acht geschaard heeft.

De heenwedstrijden in de kwartfinales zijn op 9 en 10 april en een week later staan de returns op het programma.