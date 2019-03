Ajax mag moed putten uit het feit dat Real-Madrid-aanvoerder Sergio Ramos dinsdag geschorst is voor de return in Estadio Santiago Bernabéu. De 'Koninklijke' presteert zonder de verdediger namelijk aanzienlijk slechter in knock-outwedstrijden in de Champions League.

Sinds de inmiddels 32-jarige Ramos in 2005 bij Real tekende, miste hij zeven knock-outduels in het miljoenenbal. Real verloor maar liefst vier van die wedstrijden. Slechts twee keer won het 'Ramos-loze' Real en een keer speelde de ploeg gelijk.

Ter vergelijking: van de 56 wedstrijden die Real met Ramos in de knock-outfase speelde, won de ploeg er 33, werd er 10 keer gelijkgespeeld en 13 keer verloren.

Zonder Ramos krijgt Real dan ook veel meer goals tegen in de knock-outfase: gemiddeld 2,14 per duel. Met Ramos is dat maar 0,96 tegengoals per wedstrijd.

Huntelaar scoorde drie keer tegen Real

De vorige keer dat Real zonder Ramos aantrad in de knock-outfase van de Champions League was in maart 2015. Toen werd mede door twee goals van Klaas-Jan Huntelaar thuis met 3-4 verloren van Schalke 04.

De ervaren spits is met Hakim Ziyech, die de Amsterdamse goal maakte in de heenwedstrijd (1-2-verlies), de enige speler in de Ajax-selectie die ooit scoorde tegen Real (drie goals in totaal namens Schalke 04).

Tegenover de pijnlijke cijfers van Real zonder Ramos staat dat het dit decennium bijna onmogelijk is om de Madrilenen uit te schakelen in de Champions League. Sinds 2011 haalde de Spaanse club altijd de halve finales en in laatste vijf seizoenen was de 'Cup met de Grote Oren' maar liefst vier keer een prooi voor Real.

Ajax wacht al 22 jaar op zege in knock-outfase CL

In schril contrast staat dat Ajax al 22 jaar geen wedstrijd won in de knock-outfase van de Champions League. De laatste keer was in maart 1997 toen in de kwartfinales met 2-3 gewonnen werd bij Atlético Madrid. Sindsdien lukte het de Amsterdamse club in zes duels niet om Juventus (1997), AC Milan (2003) en Internazionale (2006) te verslaan.

Door de 1-2-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA wordt het een zeer zware opgave voor Ajax om alsnog door te gaan naar de kwartfinales. Het gebeurde maar twee keer dat de club een thuisnederlaag rechtzette in de return en dat is lang geleden.

In 1969 verloor Ajax in het Europa Cup I-toernooi thuis met 1-3 van Benfica, waarna de Portugezen in eigen stadion met 1-3 werden verslagen en de Amsterdammers het in een beslissingswedstrijd met 3-0 afmaakten.

De andere keer dat Ajax doorging na een thuisnederlaag was in 1996 in de halve finales van de Champions League. Na een 0-1-verlies tegen Panathinaikos zegevierde de ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal in Griekenland met 3-0.

Statistiekbureau Gracenote schat de kans dat Ajax zich in Madrid toch nog plaatst voor de kwartfinales op 5,6 procent. Het databureau baseert zich daarbij op eerdere resultaten in alle Europese competities.

Real tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in Estadio Santiago Bernabéu en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.