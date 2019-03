Lazio heeft zaterdagavond in de Serie A de Romeinse derby tegen AS Roma eenvoudig gewonnen. Lazio versloeg de stadgenoot in Stadio Olimpico met 3-0. In Frankrijk bezorgde Kylian Mbappé Paris Saint-Germain weer eens de winst.

Felipe Caicedo opende na twaalf minuten namens Lazio de score tijdens de zoals altijd verhitte derby. Diep in de tweede helft breidden Ciro Immobile (strafschop) en Danilo Cataldi de marge uit.

Rick Karsdorp en Justin Kluivert zagen vanaf de AS Roma-bank hoe hun ploeggenoot Aleksandar Kolarov in blessuretijd nog met rood uit het veld werd gestuurd.

AS Roma had eerder dit seizoen de 'thuiswedstrijd' in Stadio Olimpico met 3-1 gewonnen. Nu was Lazio op papier de thuisspelende ploeg in het stadion dat beide clubs delen.

Lazio verkleinde de achterstand op AS Roma in de Serie A tot drie punten. De ploeg van Karsdorp en Kluivert staat op de vijfde plek met 44 punten, Lazio is zesde.

AS Roma verdedigt woensdag in de achtste finales van de Champions League in Portugal een voorsprong van 2-1 tegen FC Porto.

Bekijk de stand in de Serie A

Mbappé scoort twee keer voor Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé bezorgde eveneens zaterdagavond Paris Saint-Germain weer een overwinning in de Franse competitie. De twintigjarige aanvaller leidde de topclub uit Parijs met twee doelpunten naar de zege bij SM Caen: 1-2.

De thuisclub was kort na rust op voorsprong gekomen via Rodrigue Ninga, maar bij afwezigheid van de geblesseerde vedettes Neymar en Edinson Cavani nam Mbappé zijn ploeg daarna weer bij de hand.

De aanvaller benutte eerst een strafschop en tikte in de 87e minuut de 1-2 binnen, na een gekraakt schot van Thomas Meunier. Mbappé kreeg de bal vlak voor de doellijn precies voor zijn voeten en kon zo eenvoudig zijn 24e doelpunt van het seizoen maken. Vorige week tegen Nîmes (3-0) was hij ook al twee keer trefzeker.

PSG gaat onbedreigd aan kop in de Ligue 1 met 71 punten uit 26 wedstrijden. Lille, de nummer twee van de ranglijst, heeft twintig punten minder.

Bekijk de stand in de Ligue 1