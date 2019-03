FC Barcelona heeft zaterdagavond voor de tweede keer in drie dagen tijd Real Madrid in eigen huis verslagen. De Catalanen wonnen het competitieduel in Estadio Santiago Bernabéu met 0-1, nadat woensdag de bekerwedstrijd in Madrid al in 0-3 eindigde.

Ivan Rakitic maakte de enige treffer van de wedstrijd. Extra pijnlijk voor Real is het feit dat de achterstand op koploper 'Barça' in La Liga nu is opgelopen tot twaalf punten en de titelkansen dus nog uiterst minimaal zijn.

Barcelona bracht daarnaast de stand in de onderlinge ontmoetingen met Real op 96-95 en staat daarin nu voor het eerst sinds 1931 op voorsprong. De 'Clásico' eindigde 51 keer onbeslist.

Door de nederlaag van zaterdagavond lijkt de Champions League de enige overgebleven prijs die Real dit seizoen kan veroveren en daarin is Ajax dinsdag de tegenstander in de return in de achtste finale. De Amsterdammers moeten in Madrid de 1-2 nederlaag van drie weken geleden in Amsterdam rechtzetten.

Rakitic maakte de enige treffer van de wedstrijd (Foto: ANP)

Vinicius mist grote kans op de gelijkmaker

Tegen Barcelona keek Real zaterdag vanaf de 26e minuut tegen een achterstand aan. Op aangeven van Sergi Roberto scoorde de Kroaat met een fraai stiftje over doelman Thibaut Courtois heen. Kort daarvoor had Lionel Messi al een goede kans op 0-1 gemist.

Na een uur spelen kreeg Vinícius Júnior een goede kans op 1-1. De jonge Braziliaan kon profiteren van geklungel achterin bij Real, maar schoot op een Barcelona-verdediger. Verder waren de beste kansen voor Barcelona.

Zo liet vlak voor tijd invaller Coutinho de mogelijkheid liggen om er 0-2 van te maken. Op aangeven van Messi vond hij Courtois op zijn weg, waardoor het 0-1 bleef.

Vreugde bij Barcelona na de 0-1. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga