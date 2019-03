Nederland heeft zaterdagavond liefst vier medailles veroverd bij de EK indoor in Glasgow. Naast het zilver van Dafne Schippers op de 60 meter was er bij de vrouwen brons voor Lisanne de Witte op de 400 meter. Bij de mannen pakten Joris van Gool (60 meter) en Tony van Diepen (400 meter) brons.

Het brons van de twintigjarige Van Gool was een enorme stunt en kwam zelfs in de buurt van goud. De Slowaak Jan Volko was in 6,60 maar twee honderdste sneller en de Turk Emre Zafer Barnes pakte zilver in 6,61.

Het was al een verrassing dat Van Gool in de finale stond. De sprinter uit Rijen liep in de halve finales een persoonlijk record van 6,62 seconden en in de eindstrijd evenaarde hij die tijd.

Twee weken geleden veroverde Van Gool in Apeldoorn al de Nederlandse titel op de kortste sprint. Hij wil komende zomer ook sneller worden op de 100 meter, het koningsnummer in de atletiek.

De finish van de 60 meter met Joris van Gool in baan 3. (Foto: ANP)

De Witte slaat toe in laatste meters

Ook De Witte liep zaterdag een persoonlijk record. De 26-jarige Noord-Hollandse, die vorig jaar eveneens brons pakte op de EK outdoor in Berlijn, liep 52,34 in de finale in Glasgow.

Alleen de Zwitserse Léa Sprunger (51,61) en de Belgische Bolingo Mbongo (51,62) waren sneller dan De Witte.

De Witte moest in de finale hard werken voor een medaille, want na de eerste ronde lag ze nog vijfde. Met een uiterste krachtsinspanning haalde De Witte nog twee vrouwen in op de laatste meters en pakte zo toch nog een plak.

Vreugde bij Lisanne de Witte na de 400 meter. (Foto: ANP)

Van Diepen loopt Nederlands record

Van Diepen liep op de 400 meter bij de mannen niet alleen een persoonlijk record, maar ook een Nederlands record. De 22-jarige kwam in de finale tot 46,13 en daarmee verbeterde hij de 46,26 die sinds maart 2017 op naam stond van Liemarvin Bonevacia.

Van Diepen moest alleen de Noor Karsten Warholm (goud in 45,05) en de Spanjaard Óscar Husillos (zilver in 45,66) voor zich dulden. Hij ging praktisch op de meet voorbij de Sloveen Luka Janezic, die hij klopte met twee honderdste.

Met het brons zette Van Diepen zijn spectaculaire ontwikkeling dit jaar door. Hij won zo'n beetje alle wedstrijden waar hij startte en had in zijn eerste race al de limiet voor de EK te pakken.

Van Diepen bekroonde zijn progressie twee weken geleden al met de Nederlandse titel op de 400 meter, maar in Glasgow steeg hij boven zichzelf uit.

Tony van Diepen lag na zijn bronzen race uitgeteld op de baan. (Foto: ANP)

Visser gaat zondag voor medaille

De EK duurt nog tot en met zondag en dan hoopt Nadine Visser de vijfde medaille voor Nederland te veroveren.

De 24-jarige Noord-Hollandse komt in actie in de halve finales en waarschijnlijk ook de finale van de 60 meter. Visser maakte zaterdag al indruk in de series met een tijd van 7,99 en daarmee dook ze als enige onder de acht seconden.

Vorig jaar op de WK in Birmingham pakte Visser brons in 7,84, achter twee Amerikaanse vrouwen.