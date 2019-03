Dafne Schippers heeft zaterdagavond zilver veroverd op de 60 meter bij de EK indoor in Glasgow. De Nederlandse klokte 7,14 en dat is haar beste tijd dit seizoen.

Het zilver van Schippers is de vierde Nederlandse medaille van dit EK, dat nog tot zondag duurt.

Eerder op de avond pakte Lisanne de Witte brons op de 400 meter en bij de mannen was er voor Tony van Diepen eveneens brons op die afstand. Joris van Gool stuntte met brons op de 60 meter bij mannen.

Op de 60 meter bij de vrouwen was alleen Ewa Swoboda sneller dan Schippers. De Poolse was de grote favoriet voor goud en maakte de verwachtingen waar met een tijd van 7,09.

De Britse Asha Philip werd derde in 7,15 en was een duizendste langzamer dan haar landgenote Kristal Awuah. Ook de Zwitserse Mujinga Kambundji (7,15) kwam dicht bij het podium.

Schippers net op tijd hersteld van val van trap

Het zilver is de tweede EK-medaille van Schippers op de 60 meter, die in 2015 in Praag goud veroverde. Destijds liep ze 7,05, maar met de 7,14 van nu mag ze gezien haar voorgeschiedenis tevreden zijn.

Schippers kende een teleurstellend 2018 en keerde deze winter terug bij haar coach Bart Bennema, met wie ze tot twee jaar geleden veel successen vierde.

De afgelopen dagen was het door een val van de trap twijfelachtig of Schippers überhaupt wel mee zou doen in Glasgow. Ze had last van haar rug, maar was dus net op tijd hersteld om toch nog een medaille te pakken.