FC Bayern München heeft zaterdagavond in de Bundesliga maximaal geprofiteerd van de nederlaag van koploper Borussia Dortmund een dag eerder. Bayern won met 5-1 bij Borussia Mönchengladbach en komt in punten gelijk met Dortmund. Voor Peter Bosz was er met Bayer Leverkusen eveneens een zege.

Bayern München begon uitstekend aan de op papier lastige uitwedstrijd bij Gladbach, dat de vierde plaats inneemt. De Duitse recordkampioen stond via Javi Martínez en Thomas Müller na elf minuten al met 2-0 voor.

Lars Stindl maakte het in de 37e minuut weer even spannend door de 2-1 binnen te werken, maar direct na rust breidde Robert Lewandowski de marge weer uit naar twee.

Serge Gnabry maakte een kwartier voor het einde de 4-1 en in blessuretijd mocht Lewandowski vanaf de strafschopstip nog zijn tweede van de avond maken.

Bayern München, waar de nog altijd geblesseerde Arjen Robben niet van de partij was, heeft net als Dortmund na 24 speelronden 53 punten maar wel een iets minder doelsaldo: +29 om +31.

Vreugde bij Bayern na de zege bij Gladbach. (Foto: ProShots)

Bosz stijgt met Leverkusen naar zesde plaats

Peter Bosz boekte eerder op zaterdag met Bayer Leverkusen een 2-0-thuiszege op SC Freiburg.

Door de overwinning steeg Leverkusen van de zevende naar de zesde plaats, maar nummer zeven VfL Wolfsburg speelt zondag nog thuis tegen Werder Bremen. Het verschil tussen Wolfsburg en de ploeg van Bosz is één punt.

Leverkusen kwam tegen middenmoter Freiburg al na vier minuten op een 1-0-voorsprong door een treffer van de Chileen Charles Aránguiz. In de 73e minuut bepaalde Kevin Volland de eindstand op 2-0.

Bij Freiburg bleef de Nederlandse reservekeeper Mark Flekken negentig minuten op de bank.

Vreugde bij Charles Aranguiz na de 0-1 tegen Freiburg. (Foto: ANP)

Pijnlijke middag Schalke 04 en Bruma

Schalke 04 verloor vorige week al met 3-0 van Mainz 05 en tegen Fortuna Düsseldorf waren de cijfers met 0-4 nog pijnlijker. De ploeg van trainer Domenico Tedesco staat slechts veertiende in de competitie met tien punten voorsprong op hekkensluiter 1. FC Nürnberg.

De 27-jarige Bruma maakte tegen Düsseldorf de negentig minuten vol en kreeg in de 73e minuut een gele kaart.

Middenmoter Düsseldorf leidde op dat moment al met 0-3 door een benutte penalty voor rust van de Belg Dodi Lukebakio en treffers in de tweede helft van de Pool Dawid Kownacki en de Belg Benito Raman. In de slotfase maakte Kownacki zijn tweede goal.

De Belg Lukebakio maakte de 0-1 tegen Schalke 04. (Foto: ANP)

Woedende Schalke-fans eisen aanvoerdersband op

De fans van Schalke 04, dat vorig seizoen nog als tweede eindigde, reageerden woedend op de pijnlijke nederlaag. Ze eisten zelfs dat Benjamin Stambouli zijn aanvoerdersband inleverde.

Die blauw-witte band met de tekst 'Nordkurve' (de tribune met de fanatieke aanhang) hadden de fans aan het begin van het seizoen aan de vorige aanvoerder Ralf Fährmann gegeven als symbool van de hechte band tussen de supporters en de spelers.

"Wij zijn slechts kleine spelers, Schalke is een grote club", reageerde Stambouli met tranen in zijn ogen.

Teleurstelling na afloop bij Schalke-trainer Tedesco. (Foto: ProShots)

Hoofdrol Haller bij late zege Frankfurt

Eintracht Frankfurt blijft vijfde dankzij een late overwinning op 1899 Hoffenheim. Op aangeven van voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller maakte de Portugees Gonçalo Paciência in de zesde minuut van de blessuretijd de 3-2.

Eén minuut voor tijd had Haller zelf de 2-2 gemaakt. De andere goal (1-0) was van de Serviër Filip Kostic, die een verleden heeft bij FC Groningen. Namens Hoffenheim, waar Joshua Brenet een basisplaats had, scoorden de Braziliaan Joelinton en de Algerijn Ishak Belfodil de 1-1 en de 1-2.

Bij Frankfurt viel Jetro Willems twintig minuten voor tijd in, terwijl Jonathan de Guzman op de bank bleef.

Haller maakte een goal en gaf een assist bij Eintracht Frankfurt. (Foto: ANP)

Dilrosun ziet Hertha winnen

Bij Hertha BSC tegen Mainz 05 kreeg Javairô Dilrosun geen speeltijd bij de club uit Berlijn, die negende staat. De eenmalig Oranje-international zag zijn ploeg vanaf de reservebank thuis met 2-1 winnen.

Door een eigen goal van Niklas Stark kwam middenmoter Mainz vlak na rust met 1-0 voor, maar daarna scoorde de Serviër Marko Grujic de 1-1 en maakte Stark zijn fout goed door de eindstand op 2-1 te bepalen.

