Nadine Visser beseft dat dit weekend in Glasgow een medaille mogelijk is en misschien zelfs de Europese titel. De hordeloopster pakte vorig jaar al WK-brons op de 60 meter.

"Het zou raar zijn als ik niet aan een medaille denk. Ik ga voor het hoogst haalbare", aldus Visser, die zaterdag in actie komt in de series van de 60 meter horden. Zondag staan de halve finales en de eindstrijd op het programma in de Emirates Arena.

Vorig jaar op de WK in Birmingham werd Visser derde in 7,84 en waren twee Amerikaanse vrouwen sneller. Omdat zij vanzelfsprekend niet in actie komen op een EK, lijkt Visser op papier dus de favoriet voor goud, maar zo simpel is het volgens haar niet.

"Er waren toen een paar vrouwen niet bij, die er nu wel zijn. De Duitse Pamela Dutkiewicz, bijvoorbeeld. Zij heeft in 2019 de snelste tijd van Europa (7,85, red.) gelopen. En zo zijn er meer. Het is dus wat kort door de bocht om mij op basis van vorig jaar als favoriet aan te wijzen, maar de lat ligt wel hoog."

Visser met haar bronzen plak bij de EK indoor in 2018. (Foto: ANP)

'Ik heb meer rust moeten nemen'

De 24-jarige Visser staat met een tijd van 7,96 vierde op de Europese ranking van 2019. In Glasgow zal het sneller moeten en dat lijkt zeker mogelijk, nadat ze begin dit jaar wat vermoeid was.

"Ik weet niet precies waardoor dat kwam, maar ik heb wel wat meer rust moeten nemen dan normaal, en dat heeft gewerkt. Sinds twee weken heb ik het idee dat ik scherp en fit ben."

Wat dat betreft is het gevoel heel anders dan in de aanloop naar de WK van 2018, waar de Noord-Hollandse verrassend aansluiting vond met de wereldtop.

"Ik voelde me toen in de dagen voor het toernooi nog vermoeid en was niet in vorm. Daardoor ging ik zonder verwachtingen de races in, maar er kwam wel wat moois uit. Nu voel ik meer spanning, omdat ik beter in vorm ben. En omdat ik weet dat er iets wordt verwacht."

De series van de 60 meter horden beginnen zaterdag om 13.35 uur (Nederlandse tijd) in Glasgow. De halve finales zijn zondag om 12.25 en de finale is om 19.25 uur.