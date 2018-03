Schumachers impopulair bij hun eenzame oma

De pr-managers van de coureurs kunnen aan het werk na het lezen van de Duitse kranten. "Eenzaam en arm wacht ze op een bezoekje van haar kleinzonen", schrijft Bild. "Vergeten door haar kleinzonen, levend van een klein pensioen", meldt Morgenpost.

Rimpelig

Bij de verhalen in de pers staan foto's van een klein, rimpelig vrouwtje, Agathe Scheuer. Ze leeft in een flatje in Keulen en hoopt dat de multi-miljonairs Michael (33) en Ralf (27) een keer langskomen. Ze zag hen voor het laatst met Kerstmis in 2000.

Maandinkomen 400 euro

Oma moet rondkomen van een maandinkomen van 400 euro en ontvangt geen cent van haar vermogende kleinzonen. "Mijn hele leven heb ik niets van hen ontvangen. Dat heb ik liever dan honderd keer dank je wel te moeten zeggen", meent ze. Een bezoekje zou haar welkomer zijn.

Schumacher

Michael Schumacher trok het boetekleed aan. "Het is waar dat we bijna geen contact meer hebben", gaf hij toe. "Dat betekent niet dat we mijn oma zijn vergeten." Ralf vond de verhalen nonsens. "Onze grootmoeder is heus niet uit onze gedachten, maar sinds we in het buitenland leven en bijna voortdurend moeten reizen is het contact tot een minimum beperkt. Het is nu eenmaal zo."

Verwateren

Het verhaal heeft andere kranten aangezet prominenten in de showbusiness en andere vakgebieden te vragen naar hun relatie met hun oma's. Ze laten ook psychologen aan het woord over de veranderde maatschappij waarin de familiebanden verwateren.

Volgens psycholoog Eyckmanns is de band met oma een bijzondere. "Ze verwennen ons omdat ze zich in tegenstelling tot onze ouders niet hoeven te bemoeien met onze opvoeding. Ze zetten ons niet onder druk."