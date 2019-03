Terwijl Ajax zes dagen geen wedstrijd heeft in de aanloop naar de Champions League-return tegen Real Madrid, wacht de Spanjaarden zaterdag de volgende Clásico tegen FC Barcelona. Toch denkt Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt niet dat Real veel last zal hebben van het zware programma.

Real speelde woensdagavond ook al tegen Barcelona en verloor met 0-3 in Estadio Santiago Bernabéu. "Woensdag een Clásico, zaterdag een Clásico, dat is zwaar voor Real", beseft De Ligt.

"Maar we weten allemaal wat voor spelers Real heeft. Grote spelers leven van een ritme met veel wedstrijden, die kunnen als geen ander snel weer top zijn. We treffen dinsdag geen Real op 50 procent."

De Ligt denkt ook niet dat de resultaten van Real tegen Barcelona doorwerken richting het treffen met Ajax, zelfs niet als 'De Koninklijke' zaterdag opnieuw met pijnlijke cijfers verliest.

"Champions League is een heel ander verhaal bij Real, dat hebben ze de afgelopen jaren bewezen. Vorig seizoen werden ze derde in de competitie, maar waren ze in Europa wel de beste. Dat zegt veel."

'Uitstel is goede beslissing van KNVB'

Tegenover de Clásico's van Real staat dat in Ajax in alle rust kan toewerken naar de achtstefinalewedstrijd in het miljoenenbal. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die zich woensdag ten koste van Feyenoord (0-3) plaatste voor de TOTO KNVB Beker-finale, heeft dit weekend in de Eredivisie vrijaf gekregen van de KNVB en dat is volgens De Ligt een voordeel voor Ajax.

"Als we zaterdag tegen PEC Zwolle hadden moeten spelen, waren er maar twee hersteldagen. Dat is kort dag, en Real is niet een ploeg waartegen je op 80 procent kunt spelen omdat je nog moet aansterken. Ik vind het dus een goede beslissing van de KNVB. In andere landen gebeurt het ook dat clubs rust krijgen en dat is niet voor niets."

De Ligt beseft wel dat ook een '100 procent' fit Ajax voor een zeer zware taak staat in Madrid, nadat twee weken geleden met 1-2 verloren werd in de Johan Cruijff ArenA. "De uitslag was slecht. Het ziet er niet goed uit, maar we hebben in de thuiswedstrijd laten zien dat we kansen krijgen tegen Real. Als we op ons best spelen en als team vechten voor elkaar, is er zeker wat mogelijk."

Real tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in Bernabéu. De Clásico van zaterdag wordt ook in Madrid gespeeld en de aftrap is om 20.45 uur.