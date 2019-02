Jens Toornstra beseft dat het seizoen van Feyenoord door de uitschakeling in het TOTO KNVB-bekertoernooi door Ajax (0-3) zo goed als mislukt is, maar hij benadrukt ook dat de Rotterdammers moeten oppassen dat ze niet alles vergooien in de laatste maanden van de competitie.

"We mogen niet denken dat het seizoen voorbij is, want dan gebeurt hetzelfde als vier jaar geleden", zegt Toornstra tegen NUsport.

De 29-jarige middenvelder doelt op het seizoen 2014/2015, zijn eerste jaar in De Kuip, toen Feyenoord onder leiding van Fred Rutten wegzakte in de laatste weken. "In de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden wonnen we niet één keer, kwamen we in de play-offs terecht en haalden we niet eens Europees voetbal. Dat mag nu niet gebeuren."

Het lijkt erop dat Feyenoord aan een plek bij de eerste vier al genoeg zal hebben voor een ticket voor de voorronde van de Europa League, mits Willem II de beker niet wint. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat momenteel derde, met drie punten voorsprong op AZ.

"Maar ik wil niet te veel naar anderen kijken. Wie de beker ook wint, we moeten gewoon als derde eindigen", zegt Toornstra. "Iedereen moet nu de motivatie hebben om dat eruit te halen, waardoor we nog redelijk afsluiten."

Aanhang keert zich tegen Van Geel

Toch erkent Toornstra dat Feyenoord het seizoen niet meer kan redden. "Bekerwinst had het nog enigszins goed kunnen maken, maar eigenlijk was het al een seizoen om snel te vergeten. We hebben simpelweg niet goed genoeg gespeeld."

De viervoudig Oranje-international begrijpt dan ook de frustratie bij de Feyenoord-supporters, al vindt hij niet dat ze zich tegen Martin van Geel moeten keren, zoals woensdag in de laatste minuten tegen Ajax gebeurde. Toen de 0-3-eindstand al op het scorebord stond, riep een deel van de aanhang om het vertrek van de technisch-directeur, die al acht jaar werkzaam is in De Kuip.

"Ik snap dat de supporters teleurgesteld zijn over het seizoen en ook over de wedstrijd tegen Ajax, maar het is te makkelijk om daar één persoon op aan te spreken. Het is wat kort door de bocht, maar ik begrijp ook wel weer hoe dat werkt in het voetbal."

Het seizoen van Toornstra en Feyenoord gaat zondag verder met een thuiswedstrijd om 16.45 uur tegen FC Emmen. De tweede halve finale in de beker, waarin Willem II thuis speelt tegen AZ, wordt donderdag om 20.45 uur gespeeld.