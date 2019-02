Het is onzeker of Dafne Schippers komend weekend kan deelnemen aan de EK indoor in Glasgow. De atlete, die in de Schotse stad op de startlijst staat voor de 60 meter, heeft last van haar rug na een val van de trap.

De 26-jarige Schippers viel afgelopen zaterdag thuis van de trap. Op het eerste gezicht leek er weinig aan de hand, maar op de training van maandag kreeg de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter last van haar rug.

"Toen ik gevallen was, dacht ik: alles is nog heel", vertelde Schippers dinsdag op een persmoment van de atletiekploeg op Papendal. "Ik ben het weekend ook normaal doorgekomen, maar op de training maandag schoot het ineens in mijn rug."

Schippers werd daarop meteen behandeld door een arts en de schade aan haar rug bleek ernstiger dan gedacht.

"Mijn rug stond scheef van de val en is weer rechtgezet. Het is nu afwachten hoe de spieren reageren. Elke dag moet ik een beetje progressie boeken en dan kan ik starten in Glasgow. Het moet stap voor stap."

Schippers in 2015 na haar gouden EK-race op de 60 meter (Foto: ANP)

'Het proces gaat verder in Glasgow'

Hoogstwaarschijnlijk reist Schippers woensdag gewoon af naar Glasgow. "Ik kan het herstel daar voortzetten, dus er is geen reden om niet te gaan. Het proces gaat daar verder en dan is het kijken of ik fit goed kan worden."

Schippers benadrukte dat het geen ernstige blessure is, maar ze gaat geen grote risico's nemen. "Het blijft een EK indoor en ik heb grotere doelen dit jaar", wijst ze vooral op de WK outdoor komend najaar in Qatar. "Maar het liefst ga ik gewoon van start."

Schippers moet vrijdag, op de openingsdag van de EK, voor het eerst in actie komen in Glasgow. De series van de 60 meter staan dan op het programma en zaterdag zijn de halve finales en de finale.

'Iets moois laten zien in de finale'

Vier jaar geleden in Praag werd Schippers al Europees kampioene op de 60 meter en in 2016 pakte ze op het WK in Portland zilver. Ondanks haar rugblessure hoopt de Utrechtse ook dit keer een medaille te pakken op de afstand die alleen indoor gelopen wordt.

"In mijn hoofd zit dat ik zo goed mogelijk wil presteren in Glasgow en in de finale iets moois wil laten zien. Zo moet ik er nu ook in staan. Ik ben heel gemotiveerd."

Inclusief Schippers bestaat de Nederlandse ploeg die naar Glasgow afreist uit vijftien atleten. Ook Jamile Samuel heeft zich geplaatst voor de 60 meter en bij de mannen gaat Joris van Gool van start op de kortste sprintafstand.