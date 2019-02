Scheidsrechter Pol van Boekel betwijfelt of hij er goed aan heeft gedaan de strafschop voor Fortuna Sitttard in de slotfase van de wedstrijd tegen sc Heerenveen in te trekken. De arbiter hoorde dat veel analisten het niet eens zijn met die beslissing en dat zette hem aan het denken.

"Ik heb ook een telefoon en inmiddels heb ik aardig wat berichten binnen. Ik lees dat analisten het allemaal wel een strafschop vinden en dan ga ik toch bij mezelf te rade", zei Van Boekel na afloop van de Eredivisie-wedstrijd in Sittard tegen FOX Sports.

Aanvankelijk dacht Van Boekel nog zeker te weten dat het een strafschop was. Hij wees in de 88e minuut, bij een 2-4-tussenstand in het voordeel van Heerenveen, naar de stip.

Fortuna-aanvaller Andrija Novakovich was naar de grond gegaan na een vermeende overtreding van Daniel Höegh en dat kwam de Deense verdediger ook nog op een gele kaart te staan.

"Maar toen kwam de VAR in mijn oor", vertelde Van Boekel. "Ik dacht dat hij het misschien wel rood vond, maar hij zei: 'Ik wil dat je komt kijken, want ik vind het geen strafschop.'"

Van Boekel keek vervolgens lange tijd naar de beelden. "Het is af en toe een beetje een mindfuck voor dat scherm. Vanuit meerdere hoeken heb ik het moment teruggezien en wat ik vooral zag, was dat Höegh zijn been neerzet en Novakovich hem vervolgens raakt. En niet andersom. Daarom heb ik de penalty en de gele kaart ingetrokken, maar het blijft lastig."

'Ik wil niet eigenwijs overkomen'

Van Boekel beseft dat hij door het intrekken van de gele kaart weer onderwerp van gesprek zal zijn. Twee weken geleden gaf hij bij FC Utrecht tegen PSV na bestudering van de beelden ook al geen strafschop aan de thuisploeg. Hij vond toen dat PSV-verdediger Denzel Dumfries geen overtreding maakte, maar daar waren veel mensen het niet mee eens.

De discussie die dat moment losmaakte, zat in het achterhoofd van Van Boekel toen hij in Sittard weer naar het scherm moest kijken.

"Ik wil niet eigenwijs overkomen en niet het verwijt krijgen dat ik niet goed gekeken heb. Daarom heb ik de tijd genomen. Uiteindelijk was ik ervan overtuigd dat het toch geen strafschop was, maar nu twijfel ik weer door alle discussie die er is. Analisten, die er veel verstand van hebben, zijn het er niet mee eens. Maar goed, die discussie is inherent aan ons vak."

Door het intrekken van de strafschop bleef het in Sittard bij 2-4 voor Heerenveen. De Friezen boekten daarmee hun eerste zege van 2019 en staan op de elfde plaats met een punt voorsprong op Fortuna.

