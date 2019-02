Sc Heerenveen heeft zaterdag een 2-0-achterstand op bezoek bij Fortuna Sittard omgebogen in een 2-4-overwinning. Eerder op de avond speelde FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 0-0 gelijk tegen Excelsior.

Bij Fortuna tegen Heerenveen leidde de Limburgse thuisploeg na een halfuur met 2-0 door goals van Lazaros Lamprou en Mark Diemers, maar nog voor rust tekende Daniel Höegh voor de 2-1.

Na rust pakte Heerenveen via een goal van Mitchell van Bergen en twee van Sam Lammers de volle buit, terwijl bij Fortuna Sittard José Rodríguez met twee keer geel uit het veld werd gestuurd.

De zege van Heerenveen was pas de eerste overwinning voor de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink in 2019. De Friezen hebben nu een punt meer dan Fortuna en staan in de middenmoot, maar de verschillen in de Eredivisie zijn klein.

Fortuna al snel op voorsprong

Vorige week verloor Fortuna met liefst 6-0 van Heracles en tegen Heerenveen leek het erop dat de ploeg van trainer René Eijer de kater van de ruime nederlaag ging wegspoelen.

Na zeven minuten stond het al 1-0 voor de thuisploeg via Lazaros. De Griek werd door Calvin Mac-Intosch de diepte in gestuurd en plaatste de bal achter Heerenveen-doelman Warner Hahn.

Na die goal kreeg Heerenveen wat kansjes, maar in de 31e minuut verdubbelde Diemers de marge voor Fortuna. Toch mocht Heerenveen halverwege nog hopen, want op slag van rust kopte Höegh een corner van Yuki Kobayashi binnen (1-2).

Na rust nam Heerenveen het initiatief, kreeg het kans op kans en met resultaat. Van Bergen speelde Mica Pinto in de zestigste minuut door de benen en schoot in de korte hoek fraai 2-2 binnen.

Het wachten was daarna op de derde goal en die viel na 74 minuten. Rodríguez trok aan de noodrem toen Michel Vlap doorbrak in het strafschopgebied. De Spaanse verdediger zag zijn twede geel en dus rood en Sam Lammers benutte de penalty (2-3). Even later maakte diezelfde Lammers op aangeven van Vlap ook nog de 2-4 en stelde daarmee de eerste zege van Heerenveen dit kalenderjaar veilig.

Overigens leek het in de slotfase nog 3-4 te worden. Andrija Novakovich stond al klaar voor de strafschop, maar na het bestuderen van de beelden vond Pol van Boekel dat het toch geen penalty was, waardoor het 2-4 bleef en de gele kaart van Höegh ook nog werd ingetrokken.

FC Utrecht blijft zevende in Eredivisie

FC Utrecht blijft door de 0-0 tegen Excelsior zevende in de Eredivisie. De 'Domstedelingen' hebben evenveel punten (33) als nummer zes Vitesse, maar de Arnhemmers hebben een beter doelsaldo en spelen zondag nog uit tegen FC Emmen.

Excelsior pakte door de 0-0 een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op nummer zestien Emmen bedraagt twee punten en hekkensluiter NAC Breda heeft tien punten minder dan de Rotterdammers.

NAC speelt om 20.45 uur nog wel thuis tegen FC Groningen en hoopt dan voor eerst in 2019 een wedstrijd te winnen.

Damen uitblinker bij Excelsior

FC Utrecht had tegen Excelsior vrijwel de gehele wedstrijd een overwicht, maar dat leidde in de eerste helft niet tot veel grote kansen.

De achttienjarige Belg Othman Boussaid, die van Advocaat de voorkeur kreeg boven Michiel Kramer en Nick Venema, had nog de beste mogelijkheid voor rust. Hij schampte de bal na een lage voorzet vanaf rechts, waardoor Excelsior-doelman Alessandro Damen niet in actie hoefde te komen.

Excelsior zette daar niet veel meer tegenover dan een gevaarlijke vrije trap van Ali Messaoud en na rust werd de ploeg van trainer Adrie Poldervaart steeds meer teruggedrongen.

Het was vooral aan doelman Damen te danken dat Excelsior in de tweede helft standhield, al werd hij geholpen door de paal bij een laag schot van Sander van de Streek.

Van de Streek was met een kopbal ook nog dicht bij 1-0, maar via Damen en de paal ging de bal er weer niet in. In de hoop op de bevrijdende treffer bracht Advocaat nog Kramer en Venema, maar ook zij scoorden niet waardoor het 0-0 bleef.

