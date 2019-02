Jamile Samuel is donderdag alsnog toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de EK indoor begin maart in Glasgow.

De 26-jarige Samuel liep woensdagavond in Düsseldorf, drie dagen na de sluitingstermijn, de EK-limiet op de 60 meter.

De Amsterdamse kwam tot 7.24 en was daarmee één honderdste sneller dan de 7.25 die de Atletiekunie vraagt. De bond liet woensdagavond al weten dat Samuel daardoor een bespreekgeval werd en donderdag werd besloten dat ze daadwerkelijk in actie mag komen in Glasgow.

Samuel, die vorig jaar in Berlijn brons pakte op de 200 meter bij de EK outdoor in Berlijn, is niet de enige Nederlandse die in de Schotse stad de 60 meter loopt. Dafne Schippers liep al eerder de EK-limiet.

Door het toevoegen van Samuel bestaat de Nederlandse EK-selectie uit vijftien atleten.

Samuel met Schippers na haar bronzen race op de 200 meter bij de EK outdoor in Berlijn. (Foto: ANP)

Nederland vorige keer vijfde op medaillespiegel

Bij de laatste EK indoor, twee jaar geleden in Belgrado, deden er twaalf Nederlanders mee. Liemarvin Bonevacia (brons op de 400 meter) zorgde voor de enige medaille.

De 35e EK indoor duurt van 1 tot en met 3 maart in het Emirates Stadium, waar plaats is voor 5.500 toeschouwers.

Vrouwen in EK-selectie Dafne Schippers (60 meter)

Jamile Samuel (60 meter)

Maureen Koster (3.000 meter)

Julia van Velthoven (3.000 meter)

Anouk Vetter (vijfkamp)

Nadine Visser (60 meter horden)

Lisanne de Witte (400 meter)