Alexey Lutsenko heeft donderdag voor de tweede keer op rij de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Kazach kwam niet in de problemen in de slotrit, die gewonnen werd door Giacomo Nizzolo.

Nizzolo was na 135 kilometer de snelste in de massasprint in Matrah Corniche en zijn Italiaanse landgenoot Sonny Colbrelli kwam als tweede over de meet.

Ook de derde plaats was voor een Italiaan, Davide Ballerini, terwijl Jesper Asselman op de twaalfde plek de beste Nederlander was.

Lutsenko kwam in het peloton over de finish. De renner van Astana won de zesdaagse koers met 44 seconden voorsprong op de Italiaan Domenico Pozzovivo, die als tweede eindigde in het algemeen klassement.

De 26-jarige Lutsenko is de tweede renner met twee eindzeges in Oman achter zijn naam. Chris Froome won de ronde, die sinds 2010 op de kalender staat, in 2013 en 2014. Robert Gesink (2011) is de enige Nederlandse winnaar.

Vijfde ritzege Astana in 2019

De zesde etappe ging van start in de hoofdstad Masqat en kende twee klimmetjes, maar de laatste 30 kilometers waren vlak. De verwachting was daardoor al dat de rit zou eindigen met een massasprint.

De Canadees Adam de Vos, de Fransman Alexis Guérin en de Belgen Stijn Vandenbergh en Nathan Van Hooydonck gaven de etappe nog wel kleur met een lange vlucht, maar op 4 kilometer van de meet waren ze allemaal ingerekend.

Nizzolo bleef Colbrelli, die dinsdag wel de vierde etappe won, vervolgens nipt voor in de sprint en bezorgde Astana zo al de vijfde ritzege in 2019.