Diego Simeone heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij juichte na de 1-0 van woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (2-0). De Atlético Madrid-trainer greep bij het vieren van de openingstreffer van José María Giménez naar zijn kruis.

"Het was geen gebaar naar Juventus, maar richting onze eigen fans", zei Simeone na de overwinning in Madrid tegen Italiaanse media. Hij begrijpt wel dat zijn gebaar niet door iedereen gewaardeerd wordt, maar spijt heeft hij niet.

"Het was niet netjes, dat geef ik toe. Excuses aan de mensen die hier aanstoot aan nemen, maar het kwam wel uit mijn hart. Ik moest dit doen."

Het was niet de eerste keer dat Simeone juicht door naar zijn edele delen te grijpen. Als speler van Lazio maakte hij begin deze eeuw een vergelijkbaar obsceen gebaar en de Argentijn heeft er dan ook een duidelijke boodschap bij.

"We hebben tegen Juventus keihard gevochten voor deze zege. Diego Costa speelde bijvoorbeeld, terwijl hij niet helemaal fit is. Met mijn gebaar wilde ik laten zien dat mijn team ballen heeft."

'Ook in de return moeten we pijn lijden'

De 1-0 van Jiménez viel twaalf minuten voor tijd in Wanda Metropolitano, waarna Diego Godin de marge in de 83e minuut verdubbelde. Simeone beseft dat zijn ploeg met de 2-0-zege een flinke stap richting de kwartfinales van de Champions League zette, maar hij rekent zich nog niet rijk.

"Het is een goed resultaat, maar Juventus heeft een geweldig team. We treffen in Turijn een grote club en een groot kampioen. Als we verder willen komen, zullen we ook in de return pijn moeten lijden."

De return in het Allianz Stadium in Turijn is op dinsdag 12 maart en begint om 21.00 uur.