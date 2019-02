Atlético Madrid heeft zich woensdag een goede uitgangspositie verschaft in de achtste finales van de Champions League. In eigen huis werd Juventus in een verhit heenduel met 2-0 verslagen.

Halverwege was het nog 0-0. Na rust drong de ploeg van coach Diego Simeone meer aan en dat mondde uit in doelpunten van verdedigers José Giménez en Diego Godín.

De VAR, die vanaf de knock-outfase wordt gebruikt in de Champions League, speelde een hoofdrol in Madrid. In de eerste helft werd de beslissing om Atlético een penalty te geven teruggedraaid en na rust werd een goal van Álvaro Morata afgekeurd.

De return tussen Juventus, dat met Cristiano Ronaldo in de ploeg flinke ambities in de Champions League heeft, en Atlético is over drie weken. Op 12 maart is de aftrap in het Juventus Stadium om 21.00 uur.

Meeste gevaar aanvankelijk van Juventus

In de openingsfase kwam het meeste gevaar woensdag van Juventus. Doelman Jan Oblak redde knap op een harde vrije trap van Ronaldo en Leonardo Bonucci kopte nipt over.

Gaandeweg nam Atlético het heft in handen en na een klein half uur gaf arbiter Felix Zwayer een strafschop na een overtreding op Diego Costa. De Duitser werd echter overruled door de VAR, want de overtreding werd buiten het zestienmetergebied gemaakt. Uit de vrije trap die volgde, had Antoine Griezmann geen succes.

In de tweede helft van de harde wedstrijd waren de beste mogelijkheden voor Atlético. Costa schoot oog in oog met doelman Wojciech Szczesny ruim naast en Griezmann zag de Poolse keeper knap reageren bij een fraaie lob.

Cristiano Ronaldo verlaat gedesillusioneerd het veld in Madrid. (Foto: ProShots)

Giménez en Godín doen het voor Atlético

Invaller Morata dacht Atlético met een van zijn eerste balcontacten op 1-0 te zetten, maar zijn goal werd - opnieuw op aanraden van de VAR - afgekeurd wegens duwen. Het bleek echter uitstel van executie voor Juventus.

'De Oude Dame' kreeg in de 78e minuut namelijk weer een doelpunt tegen (van dichtbij gemaakt door Giménez) en ditmaal werd de treffer wél goedgekeurd.

In de slotminuten maakte Godín er in het kolkende Wanda Metropolitano ook nog 2-0 van, waardoor Juventus over drie weken voor een hels karwei staat. Atlético moet het dan wel zonder de geschorste spits Costa doen.

