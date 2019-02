Marcel Keizer is blij dat Sporting CP zondag tegen SC Braga een belangrijke zege boekte, nadat de druk en de kritiek de afgelopen weken toenam. De club uit Lissabon won mede door twee goals van Bas Dost de topper in de Portugese competitie met 3-0 en het spel stemde Nederlandse trainer meer dan tevreden.

"We hebben heel goed gespeeld. Dit was een van de beste wedstrijden van het seizoen", aldus Keizer na de wedstrijd in Lissabon tegen Portugese media. "Alle lof is voor mijn spelers. Ze waren fantastisch."

Afgelopen donderdag verloor Sporting in de Europa League nog met 0-1 van Villarreal en na de winterstop ging de ploeg van Keizer ook tegen Benfica en Tondela onderuit.

Door die mindere resultaten waren er tijdens het duel met Villarreal zelfs witte zakdoekjes te zien in Estádio José Alvalade, maar door de zege op Braga lijkt Keizer weer wat lucht te hebben.

"De spelers hebben tegen Braga het juiste antwoord gegeven", zei Keizer, die zijn elftal flink wijzigde en 3-4-3 speelde in plaats van 4-3-3. "We weten dat we een goed team hebben. Iedereen heeft vandaag zijn taken uitstekend uitgevoerd en met resultaat. Dat zorgt voor vertrouwen."

Sporting blijft vierde in competitie

Door de overwinning is de achterstand van nummer vier Sporting op nummer drie Braga geslonken tot vier punten. Benfica, dat tweede staat, heeft vijf punten meer dan de ploeg van Keizer en een wedstrijd minder gespeeld. FC Porto gaat aan de leiding met negen punten meer dan Sporting.

De eerstvolgende wedstrijd van Sporting is de return donderdag in en tegen Vilarreal in de zestiende finales van de Europa League. Maandag 25 februari speelt Sporting weer voor de competitie en dan is Maritimo de tegenstander.