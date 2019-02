Testdagen Barcelona ·

Volgens Verstappen voelt de Red Bull RB15 "redelijk oké". "Er zijn zeker nog veel dingen om te verbeteren, maar ik denk dat alle teams dat wel hebben." Dat hij langzamer was dan onder anderen Sebastian Vettel zegt de Nederlander weinig. "Niemand gaat voluit. We hebben gewoon ons programma afgewerkt en ronden gedraaid. We zijn vooral bezig met kijken of alles overeenkomt met hoe de auto in de windtunnel werkt. We zien verder in Melbourne wel hoe we ervoor staan."